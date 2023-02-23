馬斯克手抱兒子接待州長 喊加州是特斯拉全球工程總部

馬斯克即使已將特斯拉的總部遷往德州，但並未完全「撤出」他時有批評的加州。他在22日表示，將在加州帕羅奧圖建立「全球工程總部」，同日更親自接待加州州長紐森參觀新的工程總部，也顯示特斯拉與向來支持電動車的加州與加強合作的跡象。

馬斯克22日在與紐森一場約五分鐘的直播活動中表示，特斯拉正進駐先前由惠普（HP）使用的辦公空間。接近紐森的消息人士表示，馬斯克與紐森這場會面聚焦該公司要在加州創造就業機會與拓展的行動，包括著重於聘僱精通研發和人工智慧（AI）的工程師。這些計畫將有助加速推出自動駕駛與機器人技術的相關努力。

有趣的花絮是，根據紐森辦公室釋出的照片，馬斯克當天手抱著快要三歲的兒子X Æ A-12，一邊接待加州州長紐森（右）參觀特斯拉的新全球工程與AI總部。

馬斯克向財經媒體CNBC表示：「這原本是惠普原先的總部，我認為這是從矽谷奠基者到特斯拉的詩意轉變，我們非常樂於把這裡變成我們的全球工程總部，而我們是一家加州-德州公司。」他說，新址是「特斯拉實際上的總部」，「這有點像雙總部公司」。

這場聯合發表聲明凸顯出特斯拉與加州冰封的關係「解凍」，此前特斯拉在2021年把公司總部從帕羅奧圖遷往德州奧斯汀。雖然特斯拉在加州仍有規模龐大的業務運作，還有超過4.7萬名員工在當地，但馬斯克持續批評加州的高稅率與偏向民主黨的政治立場。

紐森同日表示：「對我而言，特斯拉是一家加州公司是值得驕傲的。」馬斯克則感謝紐森成為在特斯拉早期購買Roadster純電跑車的首批客戶之一。

加州和德州在政治與商業上具有強烈競爭關係。民主黨控制的加州是美國人口最多的州，擁有的電動車其他州還多，也在特斯拉成長時提供了租稅優惠；德州則以相對寬鬆的監管聞名，該州也是全美石油與天然氣產業重鎮。

馬斯克先前批評加州「過度監管、訴訟過多、稅收過重」，並在新冠疫情期間為關廠事件與地方官員衝突。如今出現最新的破冰，聖塔克拉拉大學法律助理教授戴蒙德表示：「這提醒了在加州建立成功的優勢，而且顯示馬斯克在把總部遷往德州犯了策略錯誤。」