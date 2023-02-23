國際油價六連跌 Fed會議紀錄暗示更多升息 銅金均挫

聯準會（Fed）會議紀錄顯示官員支持進一步升息，讓市場益發擔心美國經濟放緩將減少需求，原油續挫，延續今年最長連跌走勢，銅價由三周高位回落，金價下跌，受到美元在Fed會議紀錄發布後擴大漲勢的影響。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

油價六連跌

原油續挫，從Fed會議紀錄來看，與經濟陷入衰退的風險相比，Fed官員更擔心的是通膨居高不下的風險。

西德州中級原油（WTI）原油期貨六連跌，失守每桶74美元，儘管有更多證據顯示中國需求強勁復甦。WTI 4月原油期貨合約在紐約市場下跌2.41美元，結算價報每桶73.95

美元；布蘭特4月原油期貨下跌2.45美元，結算價報每桶80.60美元。

BOK Financial Securities交易高級副總裁Dennis Kissler表示，「油價走勢依然動盪，因為利率上升，有關經濟放緩的想法繼續帶來下行壓力」。

銅價回落

銅價由三周高位回落，其他基本金屬亦跌，Fed會議紀錄暗示還將進一步升息以壓低通膨。升息前景抵銷中國大陸需求回升的樂觀情緒。

倫敦市場銅價下跌0.9％，結算價報每噸9,112美元；鋁價下跌2％，為2月10日以來最大跌幅，而鋅價下跌2.5％。

金價下跌

金價下跌，美元在聯儲會會議紀要發布後擴大漲勢。黃金現貨下跌0.5%，報每英兩1825.39美元；COMEX期金下跌0.1%，報1841.5美元。

黃金對美國利率上升相當敏感，因為如此一來增加了持有無孳息黃金的機會成本。

在其他貴金屬中，現貨白銀下跌1.6%至每英兩21.48美元，白金漲0.4%至946.44美元。鈀金跌2.6%至每英兩1486.72美元。