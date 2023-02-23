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輝達財測佳！黃仁勳看好AI晶片需求 盤後股價飆逾8%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達本季財測展望高於市場預期，盤後股價大漲8%。圖為輝達執行長黃仁勳在2018年拉斯維加斯CES展的資料照片。路透
輝達本季財測展望高於市場預期，盤後股價大漲8%。圖為輝達執行長黃仁勳在2018年拉斯維加斯CES展的資料照片。路透

晶片大廠輝達（Nvidia）公布上季財報略優於市場預期，本季展望良好，反映發展人工智慧（AI）處理器有助抵銷PC晶片需求疲軟的情況。輝達股價在22日盤後應聲大漲超過8%。

輝達23日表示，在截至4月底止的一季營收約65億美元，高於分析師平均預估的63.5億美元。

財報公布後，輝達股價在盤後大漲8.7%至每股225.55美元，22日收盤價為207.54美元，今年來上漲約45%。

輝達包含AI晶片在內的資料中心業務持續成長，顯示出大幅受惠於ChatGPT等AI軟體的發展。輝達的繪圖處理器（GPU）擅長平行處理，可讓電腦理解大量數據並訓練軟體做決定，可良好運用於訓練和運作機器學習軟體。

輝達執行長黃仁勳在法說會上表示，AI正處於「轉折點」，促使各種規模的企業購買輝達的晶片來開發機器學習軟體，「生成式AI的多用途與能力已經引發全世界企業開發和部署AI策略的急迫感」。

輝達多數用於AI的GPU營收歸類於資料中心類別；上季資料中心營收年比增加11%至36.2億美元，成長的原因是美國雲端服務業者採購更多產品。

不過，輝達營收有很大一部分仍仰賴PC市場，這拖累了其營收數字。由於需求已急遽下滑，電腦製造商正大砍晶片訂單並消化庫存

輝達上季整體營收下滑21%至60.5億美元，是13季內第二度營收下滑，但略高於市場預期的60億美元；剔除特定項目後上季每股盈餘0.88美元，高於分析師預期的0.81美元。

輝達大幅仰賴PC產業的遊戲事業上季營收暴跌46%至18.3億美元，但仍高於市場平均預估的16億美元。該公司的遊戲營收過去幾年曾高度成長，並且在新冠疫情高峰期大爆發，但顯卡銷售在過去一年已大幅減緩。輝達說，遊戲營收減少是因為合作客戶的庫存太高，使得晶片出貨減少，此外，上季對遊戲主機的晶片出貨也減少。任天堂即是採用輝達的晶片來驅動Switch遊戲機。

其他類別方面，例如專業視覺化與汽車晶片，營收占比依然遠低於遊戲和資料中心業務。輝達供設計師使用的專業視覺化業務上季營收減少65%至2.26億美元；車用晶片營收則比去年同期成長135%至2.94億美元。

AI 庫存 機器學習

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