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台積電ADR在巴菲特申報大砍持股後連五日下跌 溢價4.6%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三下跌0.9%，收在86.83美元，波克夏公布上季大砍台積電ADR持股已連續五日下跌，較台北交易溢價4.6%。費城半導體指數同日下跌0.5%。

美國股市周三反彈乏力，標普500指數連續四個交易日收低，聯準會（Fed）2月決策會議紀錄顯示官員決心繼續升息以遏制通膨，但對利率政策並無意外指引，投資人保持審慎。

臨收盤前最後一個小時，標普500指數和道瓊工業指數重拾跌勢。標普500指數下跌6.29點，跌幅0.2%，至3991.05點。道瓊工業指數跌84.5點，跌幅0.3%，至33045.09點。那斯達克綜合指數早盤下跌，但尾盤收復跌幅，上漲14.77點，漲幅0.1%，至11507.07點。

台灣加權股價指數昨天下跌144.23點收在15,418點，台積電跌1.7%收在507.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 106.37 +0.43 102.50 3.77

中華電 CHT 114.82 +0.78 115.00 -0.15

台積電 TSM 530.05 -0.92 507.00 4.55

聯電 UMC 48.90 -0.25 49.55 -1.32

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 標普

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