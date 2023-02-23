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標普500指數連跌四日 Fed會議紀錄並無意外 投資人謹慎

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
有分析師認為，美股未來幾周賣壓仍然沉重。美聯社
有分析師認為，美股未來幾周賣壓仍然沉重。美聯社

美國股市周三反彈乏力，標普500指數連續四個交易日收低，聯準會（Fed）2月決策會議紀錄顯示官員決心繼續升息以遏制通膨，但對利率政策並無意外指引，投資人保持審慎。

臨收盤前最後一個小時，標普500指數和道瓊工業指數重拾跌勢。標普500指數下跌6.29點，跌幅0.2%，至3991.05點。道瓊工業指數跌84.5點，跌幅0.3%，至33045.09點。那斯達克綜合指數早盤下跌，但尾盤收復跌幅，上漲14.77點，漲幅0.1%，至11507.07點。費城半導體指數跌0.5%。

標普500指數目前處於去年12月中以來最長的跌勢，連續兩天收在4,000點下方。

美國10年期公債殖利率小幅下降至3.922%，周二創下11月以來最高收盤水準3.953%。

股票和債券市場對最新的會議紀錄反應平淡。周三發布的會議紀錄顯示，「與會者觀察，發現有必要繼續保持限制性政策立場，直至未來數據讓人確信通膨率正可持續滑向2%目標，這很可能需要一定時間」。

有些官員表示，貨幣政策立場的「限制性程度不夠」可能會拖累近期在緩和通膨壓力方面取得的進展。他們暗示準備進一步升息，將利率提高至超過12月預測的5.1%。

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德表示，美國經濟表現的比預期更有韌性，並呼籲儘快升息至5.375%。

交換合約顯示Fed未來三次會議均會升息1碼（0.25個百分點），與Fed 6月會期掛鉤的OIS合約利率升至5.323%，比當前有效聯邦基金利率高出近75基點。

OANDA高級市場分析師Ed Moya說：「很明顯，Fed決心繼續升息，即使經濟衰退的風險在增加，他們也要這樣做。這就是為什麼在消化了會議紀錄之後，你們看到市場有一點趨軟。」 他認為，美股未來幾周賣壓仍大。

蘋果上漲0.3%，該公司開發新產品出現重大突破，未來可能推出可以連續性無創監測血糖的手表。特斯拉上漲1.8%。

英特爾跌2.3%，因宣布削減季度股息至16年來最低。台積電ADR跌0.9%。

CoStar 大跌5.1%，該公司說不會收購新聞集團(News Corp.)的房地產業務，並發布不如預期的第1季業績展望。新聞集團下跌3.2%。

標普500指數11大類股大都下跌，能源股和房地產股表現最差，分別下跌0.8%和1%。

能源股連續七個交易日收低，因投資人對未來經濟成長和燃料需求的疑慮令大宗商品價格承壓。

指數 標普 經濟衰退

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