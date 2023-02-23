大砍股利至16年來最低

經濟日報／ 編譯林聰毅易起宇／綜合外電

全球最大電腦處理器製造商英特爾22日宣布，將削減發放股利至16年來最低水準，以保留現金和專注在重建計畫。

英特爾22日表示，將減少每季發放給股東的股利，減為每股12.5美分，發放日期為6月1日。英特爾目前的每季股利為每股36.5美分，且原本預計今年將花費逾60億美元。這次削減將使英特爾發放的股利減少至2007年以來的最低水準。

財經新聞網站CNBC報導，英特爾執行長基辛格在與分析師的電話會議上表示，該公司董事會對英特爾自2000年以來首次削減股利持謹慎態度。他並表示，該公司打算在「未來」恢復增加股息。

英特爾在聲明中表示：「削減季股利的決定反映了董事會深思熟慮的資本配置方式，目的是要讓公司處於最佳位置以創造長期價值。」「提升財務的靈活性將總體經濟不確定時期為執行英特爾轉型所需的關鍵投資，提供支持。」

英特爾正在裁員並削減管理人員薪酬，同時放緩新工廠的支出，以期到2025年底時節省多達100億美元。

英特爾 股利

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