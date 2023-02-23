投資碳權 想進場…已失去先機

碳權值多少？過去三年來，歐盟工廠或發電廠排放1公噸二氧化碳須付的代價已漲了五倍，21日漲破每公噸100歐元。從能源轉型角度來看，這是好消息；但對把碳權視為一種資產類別的投資人來說，市場價格或許大致已反應得差不多了。

金融時報報導，歐盟碳權價格漲到100歐元的里程碑，應是值得氣候觀察家歡呼的好消息，因為長久來碳權價格太低、不足以影響企業決定，如今碳權價格終於漲到高得足夠反映氣候成本的水準，應可鼓勵企業改變行為，並且投資綠能技術。若說有效率的市場能促成重大改變，這應是一個例證。

根據高盛碳經濟學（GS Carbonomics）的研究，每公噸碳權價格100歐元，足以使全球碳排量減半。那是以現在成本計算。久而久之，諸如綠氫（green hydrogen）等新技術使用日益普及，成本可望降低。

然而，現在投資碳權可能已失去先機，削弱此時進場的理由。兩年前，碳權價格僅目前一半時，Lex專欄就估計價格上看100歐元，未來20年碳權價格仍需進一步上漲，才能有效減碳。