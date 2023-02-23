歐洲碳價 首見漲破100歐元

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

歐盟碳排放權市場價格21日漲上每公噸100歐元（106.57美元），是歷來首次漲抵此里程碑，反映該區工廠和發電廠為汙染付出的代價升高。

歐盟碳排放權配額（EUA）指標合約價21日漲上每公噸101.25歐元高點。EUA是歐盟碳排放交易系統（ETS）的通用貨幣，歐盟為達成氣候目標推出此系統，迫使製造商、電力公司和航空公司為各自排放的二氧化碳埋單，價格以每排放1公噸計算。

碳排量愈大，必須付更多錢買碳排放權，以示對自己製造的二氧化碳負責。歐盟當局希望藉此促使碳排放者投資低碳排技術，並改用汙染性較低的燃料。

歐盟諸國及其議員去年底同意改革歐盟碳市場，隨著企業在4月最後期限前購買並提交足夠碳權抵消去年碳排量的截止日接近，近來市場看漲氣氛增濃。

交易員說，隨氣溫轉涼和風速減弱，化石燃料發電業者對碳權需求增加，加上投機客湧現，都推升價格。

歐盟ETS在2005年推出，碳排放權價格在2007年全球金融危機期間因供應過剩跌到接近零，接下來長期低迷，直到2018年歐盟同意從市場移除過剩碳權，價格才開始回升。2021年碳權價格飆漲150%，主要受歐盟制定最新減碳法規激勵。2022年俄烏戰爭爆發，天然氣庫存日減，歐盟燃煤發電量增加7%，助長發電業者對碳權需求。

歐盟 碳排放

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