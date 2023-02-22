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美股早盤小漲 投資人等待Fed發布會議紀錄

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股22日早盤小漲，投資人等待Fed稍晚發布最新會議紀錄。 路透
美股22日早盤小漲，投資人等待Fed稍晚發布最新會議紀錄。 路透

美股22日早盤小幅上漲，投資人靜待美國聯準會（Fed）稍晚發布的上次會議紀錄。

道瓊工業指數22日早盤上漲68.15點，或0.21%；標普500指數漲0.16%；那斯達克指數漲0.42%；費城半導體指數漲0.43%；台積電ADR漲0.3%。

Fed將於22日（台灣時間23日凌晨3點）發布最新會議記錄，預料將詳細說明Fed對利率前景的討論範圍，包括可能需要繼續升息多少才能減緩通膨，並為在緊縮政策下仍比預期強的經濟降溫。

美國聖路易斯聯準銀行總裁博拉德稍早在財經頻道CNBC表示：「美國經濟比我們之前想像的要強勁，Fed將不得不把利率提高到5%以上才能抑制通膨，我們需要在今年內降低通膨。Fed所面臨的風險是通膨沒有下降或通膨再度加速。」

通膨 Fed 指數

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