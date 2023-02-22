談對陸半導體管制 東京電子社長：無視民族主義是企業可持續全球增長的關鍵

集微網消息，據日經亞洲報導，日本最大的半導體製造設備製造商東京電子（TEL）的業績正在擴張。儘管該技術受到好評，市場份額（按銷售額計算）也在增加，但仍存在一些問題，包括半導體市場降溫和對中國出口限制的風險。日本經濟新聞就需求前景和地緣政治風險採訪了東京電子社長河合利樹。

當問到半導體需求低迷，主要集中在智能手機和個人電腦的存儲介質內存的問題時，河合利樹表示，製造設備目前處於底部，2023年需求同比下降20%。過去供需平衡也發生了多次變化，而他們已經考慮到了這一點。當需求低迷時，正是加強管理體系的好機會。他認為，這不應該是喜憂參半的階段，而是像竹節一樣通向新一輪成長的階段。世界的趨勢是數字化和脫碳，半導體的重要性不會改變。

利樹指出，為了為內存生產的復甦做準備，需要建立供應鏈。到2030年，模仿人腦的類腦計算機與量子計算機結合，需要高速、低功耗、大容量的半導體技術。雖然大數據時代已經談了很久，但目前還處於小數據狀態。

當問到疫情過後，半導體緊缺問題引起社會廣泛關注時，河合利樹表示，2022年是世界重新認識半導體重要性的一年。由於半導體短缺，甚至電熱水壺也停滯不前，眾所周知，半導體被用於如此多的產品中。因為跨國業務本來就是帶著這種認知開展的，而他作為經營者，只是覺得（社會）終於有了這樣的認知。

當記者問到東京電子的研發投入是否能夠收回，河合利樹表示，在半導體製造不可或缺的多工序設備方面，其份額位居全球前兩位。2022年起5年內投資1萬億日元以上，到2026年力爭實現銷售額3萬億日元以上、營業利潤率35%以上、股本回報率以上30%（淨資產收益率）。這個水平在東證指數（主板）板塊中也是獨一無二的。

利樹指出，公司已經與作為客戶的半導體製造商分享了其未來10年的第4代半導體技術路線圖，目前正在推進研究和開發。衹要與客戶建立信任關系，認真傾聽他們存在的問題，東京電子就可以進行高命中率的研發，收回1萬億日元的投資。

隨後，記者問及美國加強了對中國出口半導體相關尖端設備的管控，這是否對日本也可能產生影響。河合利樹稱，作為一家公司，他沒有資格評論地緣政治。但他仍舊會關注各國的限制，站在跨國公司的立場上公平對待。「我們不會瞄準美國企業無法供應和接單的缺口。我不以民族主義的方式思考。無視民族主義是企業可持續全球增長的關鍵。在美國對中國出口限制的背景下，讓東京電子遠離風險很重要，但保持尖端設備持續向客戶供應的環境也很重要」。

記者追問道「對中國的出口量將如何增加或減少？」河合利樹表示，美國限制的部分，（中國客戶）的投資計劃已經調整，所以出口量不會增加。但是，業務的非限制（非小費）部分仍在繼續，公司將繼續做出回應。

當被問到隨著美國不斷加強對華限制，中國是否可能會推動製造設備國產化時，河合利樹表示，東京電子一直在我們主導的尖端半導體設備領域不斷創造客戶需要的高附加值產品。而且新設備以一年半到兩年的速度推出，技術革新非常迅速。即使中國自己製造設備，其也將繼續當前的戰略並進一步進行技術創新。估計會拉大差距（與中國的技術水平）。

記者問道日本半導體行業被指人才短缺，河合利樹表示，想進入東京電子的學生人數增加了，是五年前的兩倍多。年輕人對半導體越來越感興趣，他們認為半導體有助於數字化和脫碳。公司的知名度也因為與績效掛鉤的高額獎金和掛鉤工資而越來越高。

記者提到如何看待加薪，河合利樹認為，東京電子非常重視合同，通過績效掛鉤的方式增加獎金，績效不好的時候也不會裁員。一些國外廠商在業績比較差的時候會裁員，但這會損失技術和經驗。

記者隨後提問，如何看待日本政府主導下即將實現尖端半導體量產的新公司Rapidus，河合利樹認為，這是一個提升半導體重要性的項目。東京電子也將像為其他國家的客戶一樣提供滿足需求的設備。

記者最後提到，2023年東京電子的全球份額可能將從第四位上升到第三位。河合利樹表示，未來東京電子會一直追求世界第一。半導體技術的創新是5G和人工智能(AI)發展的基礎，東京電子將為社會發展做出貢獻。