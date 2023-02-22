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川普都對WWIII示警了 投資人為何最恐懼Fed而非普亭？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
俄羅斯總統普亭表示，不再受美俄「新戰略武器裁減條約」拘束，語帶威脅可能恢復核試爆。圖／路透
俄羅斯總統普亭表示，不再受美俄「新戰略武器裁減條約」拘束，語帶威脅可能恢復核試爆。圖／路透

周末期間傳出的消息醜惡到不行。繼美國總統拜登密訪烏克蘭後，俄羅斯總統普亭宣布，不再受美俄「新戰略武器裁減條約」（New START Treaty）拘束，語帶威脅可能恢復核試爆。美中緊張關係已因間諜氣球事件升溫，現在打了將近一年的俄烏戰爭事態又可能急遽擴大，讓美國前總統川普緊張到上傳一則影片，警告此刻恐怕比以往更接近「第三次世界大戰」（WWIII）。

果真如此嗎？至少從市場反應和網路搜尋看來，情勢並不像乍看下那麼危急。

彭博資訊報導，通常在這種緊張時刻，投資人紛紛規避風險、一窩蜂逃往安全性資產避風頭，例如美國公債和黃金價格往往暴漲。但顯然這一回情況並非如此。與價格走勢相反的美債殖利率反而升高，金價則大跌。

彭博資訊專欄作家歐瑟士（John Authers）指出，由此可見，投資人此刻最恐懼的不是坐擁核武的普亭，而是掌握貨幣供給利器的美國聯準會Fed）及其主席鮑爾。何以見得？一旦Fed升息升得更高、更久，貨幣緊縮得更厲害，那將削弱持有美債或黃金的理由。由此來看，在國際局勢如此緊張之際，美債和黃金仍漲不動，箇中道理就很清楚了。

就連世界各地的民眾，看來似乎也不那麼擔心俄烏衝突加劇。過去幾天來，推特上充斥著包含WWIII的推文，時值俄烏戰爭將屆一周年的此刻，烏克蘭也重登各大媒體標題。然而，Google搜尋數據顯示，無論是在美國或全球，有關「WWIII」和「烏克蘭」的搜尋流量已比一年前陡降，即使最近幾天也不見明顯回升。

Richard Bernstein顧問公司副投資長Dan Suzuki表示，這並不令人訝異。他說，此刻市場更擔心美國債限之爭，對地緣政治威脅的憂慮已變得疲乏，至少迄今尚未見到美國企業盈餘大受衝擊。

同時， 核戰爆發的風險仍是不可思議的事，況且即使爆發，投資人能做什麼事保護自己的投資組合？ 幾乎可說是束手無策。假如世界瀕臨毀滅，此時試圖調整投資組合防範萬一核戰爆發，又有何意義可言。

因此，即使地緣政治緊張或許是加劇美股21日跌勢的因素之一，從投資人並未急著湧入傳統安全避風港研判，地緣政治緊張並非美股大跌的主因。

歐瑟士指出，這或許是市場此時還不知嚴重性，但短期而言，美國利率和經濟展望轉變帶給股市的直接壓力，比烏克蘭萬一發生最糟情況的間接衝擊，更令投資人憂慮。

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