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丞相起風了！豐田答應工會 薪資漲幅將創20年來最大

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
豐田汽車22日宣布，將全面接受工會要求，薪資漲幅將創下20年來最大。美聯社
豐田汽車22日宣布，將全面接受工會要求，薪資漲幅將創下20年來最大。美聯社

日本政府拚命呼籲企業調漲薪資之際，全球最大車廠豐田汽車22日宣布，將接受工會要求調漲基本薪資，漲幅為20年來最大，並調漲獎金。

路透報導，作為日本數一數二的大企業，豐田長年來一直是每年「春鬥」勞資談判的風向指標。

豐田4月即將上任的新社長佐藤恒治表示，決定全面接受工會的要求，將為整個業界的薪資談判立下一個典範，他鼓勵其他同業也跟進效仿。

豐田的員工工會先前表示，希望基本薪資的漲幅能達到20年來最大，但並未詳述希望的確切漲幅。

豐田22日在進行完第一輪勞資談判後表示，已和工會達成協議，且薪資調漲也將適用於兼職員工和資深約聘員工。

據朝日新聞報導，豐田工會也已要求豐田發放相當於6.7個月薪資的一次性獎金。

豐田工會預定22日稍晚將召開記者會。

在通膨位居40年來高水準之際，日本正面臨前所未有壓力要靠提高薪資來提振消費。

日本首相岸田文雄已加強呼籲企業加速調漲薪資，並警告若是薪資漲幅不及物價漲府，日本恐將再次陷入停滯性通膨。

薪資 豐田 日本

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