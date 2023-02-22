MLCC龍頭過得也不好：村田宣佈關閉兩家子公司

集微網消息，近日，全球領先的MLCC廠商村田在官網宣佈，因智能手機需求低迷，將關閉兩家子公司。

根據公告顯示的信息，村田已於今年1月31日關閉其在中國台灣的海外子公司華成電子有限公司，並將於4月30日關閉其在日本的子公司COILTEC。

公告顯示，埼玉村田製作所株式會社主要通過線圈產品的開發和生產為通信市場的發展做出貢獻。但隨著主要市場對智能手機市場需求的多元化，以及產品開發周期的加快和與海外廠商競爭的加劇，集團經營環境日趨嚴峻。此次關閉的兩家子公司中，華成電子作為工廠的協調公司，負責運營管理；COILTEC負責線圈產品等生產設備的設計、生產、銷售、開發支持和測試。之後，相關業務將由埼玉村田製作所接管。

公告顯示，埼玉村田製作所集團主要通過線圈產品的開發和生產，助力通信市場的發展。但隨著智能手機市場需求的多樣化，同時由於產品開發周期的提速以及與海外廠商競爭的不斷激化，集團經營環境日益嚴峻。此次關閉的兩家子公司中，華成電子作為工廠的統籌公司，一直承擔著經營管理的職責，COILTEC則承擔線圈產品等生產設備的設計、製作、銷售及開發支援、試驗等業務。之後，相關業務將由埼玉村田製作所接管。

同時，村田表示，上述兩家子公司的關閉預計對公司今年的業績影響非常有限。

以下為公告原文：