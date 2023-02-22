三星前員工外洩半導體清洗設備技術 韓國法院判了！

集微網消息，據華爾街日報報導，韓國水原地方法院周一發佈裁決，判處SEMES的一名前研究員四年徒刑，罪名是非法獲取該公司與半導體清洗設備相關的專有技術，並利用這些技術製造出口到中國的類似工具。一家由該研究人員創立的使用SEMES技術生產半導體清洗設備的公司被法院罸款10億韓元，約合768000美元。

SEMES的其他六名前雇員也因參與技術盜竊而被判有罪，並被判處最高2年半的監禁。

SEMES Co.是三星電子的子公司，生產用於半導體和顯示器製造工藝的設備。

法院判決書寫道：「如果對此類犯罪行為從輕處罸將造成競爭的外國公司很容易以人才招聘為幌子，竊取韓國公司努力建立起來的技術。」

法院稱，前雇員獲得的信息包括設備設計藍圖以及通過照片和盜用文件提取的2018年至2020年相關部件清單。所獲取的一些信息涉及「國家核心技術」。法院表示，他們的行為還違反了韓國有關公平競爭和商業秘密保護的法律。

根據被盜的信息，這些人製作了24份半導體清洗設備藍圖，並向競爭的中國公司和一家未透露姓名的中國研究機搆出售了14台清洗機，總價值約為5980萬美元。

法院稱，這名姓Nam的研究人員還在2020年與一家中國公司成立了一家合資企業，並將技術也轉讓給了該公司。作為回報，七個人各自獲得了位於中國的合資企業的股份。