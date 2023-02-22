蘋果傳明年推出OLED版iPad Pro 三星、樂金可望奪訂單

蘋果據報導將在明年推出搭載OLED螢幕的iPad Pro，而三星顯示器和樂金顯示器公司（LG Display）可望贏得訂單。

韓國經濟日報引述產業消息人士報導，知情人士21日表示，蘋果公司已要求三星顯示器和LGD為蘋果首款配備OLED顯示器的iPad Pro開發10.9吋與12.9吋兩種尺寸面板。

消息人士說，蘋果還沒敲定iPad Pro的OLED顯示器訂單量，但可能把訂單平分給上述兩家韓廠，這也代表擊敗了同樣爭取訂單的中國大陸面板廠京東方。

產業主管預期，蘋果將在2024年推出OLED版iPad Pro。

iPad是蘋果公司主力產品，年銷逾7,000萬台，在去年11月至今年1月的一季，這款平板電腦產品的銷售額達94億美元。

蘋果也傳出將在2026年推出新搭載OLED面板的MacBook筆電，分為14吋與16吋兩款。MacBook在截至1月的一季銷售額達73億美元。

目前，iPad和MacBook全線產品都配備背光LCD，但蘋果智慧手表Apple Watch與多數iPhone機款都搭載OLED面板。

消息人士說，三星和LGD計劃在6代線採用1,500毫米 x 1,850毫米的玻璃基板為iPad Pro生產OLED面板。

LGD在2021年耗資3.3兆韓元（25億美元）擴大OLED面板產能，目標將每月面板基板產量在2024年第1季翻倍至6萬片。

消息人士說，如果南韓兩大面板廠也奪得新款MacBook的OLED面板訂單，可能會轉往8代線，採用2,200毫米 x 2,500毫米的玻璃基板來量產這類面板。