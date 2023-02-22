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Apple Watch涉侵權官司 未獲拜登政府否決進口禁令

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果智慧手表Apple Watch。歐新社
蘋果智慧手表Apple Watch。歐新社

針對蘋果智慧手表Apple Watch的心電圖（ECG）功能涉及侵害醫療器材製造商AliveCor的專利一案，AliveCor公司21日表示，蘋果將不會獲得拜登政府協助來阻止對侵權的Apple Watch實施進口禁令，因為拜登沒有否決美國國際貿易委員會（ITC）的「有限禁制令」（limited exclusion order）。

根據AliveCor的聲明，這是ITC針對蘋果的有限禁制令在發出後，首度通過60天的總統評估期的情況。

AliveCor執行長阿巴尼（Priya Abani）在聲明中表示：「我們十分贊同總統維持ITC的判決，並且贊同蘋果必須為侵害支撐我們在產業具領先地位的ECG技術專利負責。」

ITC在去年12月認定，搭載心電圖感測器的Apple Watch侵害AliveCor的兩項專利，但暫時不會實施進口禁令，直到美國專利商標局（USPTO）的另一起上訴爭端化解。美國專利商標局去年12月初做出有利蘋果裁決，判定 AliveCor的相關專利無效。另一方面，ITC則在去年12月同時否決蘋果所提出這些專利明顯是基於先前技術（Prior-Art）的主張。

不過，根據ITC在1月20日的意見，直到AliveCor對美國專利商標局取消這些專利的上訴案獲得解決前，蘋果公司侵害上述專利的Apple Watch Series 4、5、6、7產品實際上都不會受進口禁令影響。

專利 美國 拜登

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