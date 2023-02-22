南韓政府4月啓動數據中心項目 將對半導體產業投資約2485億元

集微網消息，2月21日，據韓媒BusinessKorea報導，韓國政府2月20日宣布，將在4月啓動數據中心建設項目，以更好地利用韓國自主研發生產的人工智能芯片，該項目將為類似ChatGPT的創新人工智能服務奠定基礎。

在半導體、顯示器、電動汽車電池產業方面，韓國政府今年計劃對民間部門的投資項目總計達69萬億韓元（約合3649億元人民幣），其中半導體47萬億韓元（約合2485億元人民幣），電動汽車電池8萬億韓元（約合423億元人民幣），顯示器14萬億韓元（約合740億元人民幣）。

通過對半導體領域的投資，韓國將建設新的產業園區。在電動汽車電池領域，將建設新產品的研究設施和試製生產線以及工程師培訓中心。此外，對顯示領域的投資是為了加速開發量子點等下一代技術和產品。