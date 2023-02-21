瑞信股價再寫新低 董事長先前安撫市場的說法傳遭調查

路透報導，瑞士金融監管機關正在調查瑞士信貸集團董事長雷曼（Axel Lehmann）去年12月有關該公司資金外流已經大致停止的說法。瑞信股價21日盤中應聲挫跌。

報導引述兩位匿名消息來源報導，瑞士金融市場監督管理局（Finma）正在設法確定，像雷曼這樣層級的主管，對於客戶是否仍在撤出資金的了解程度有多深。

瑞信股價21日在瑞士股市一度暴跌5.7%至2.613瑞郎，再寫空前新低。

之前雷曼接受英國金融時報（FT）和彭博資訊採訪時均表示，去年10月初客戶資金大規模外流的情況基本上已停止。這段話是瑞信完成其關鍵的40億美元籌資計畫前所說，但本月發布的財報顯示，一直到去年第4季末客戶資金其實仍持續外流。

報導稱，監管機構正在調查，雷曼的說法是否具有潛在的誤導性。

雷曼當時表示瑞信的流動性正在改善、客戶資金外流趨勢即將結束後，瑞信股價在12月2日一度飆升10%。

瑞士金融市場監督管理局與瑞信對此報導不予置評。