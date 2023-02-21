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彭博：美元去年9月來貶值趨勢未變

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美元指數21日盤中續揚。路透
美元指數21日盤中續揚。路透

市場關注聯準會（Fed）動向與經濟數據之際，美元指數21日盤中續揚，但彭博資訊策略師指出，領先指標顯示，美元從去年9月來的貶值走勢可能還會持續一段時間。

美元指數21日盤中升值0.2%至104.080，本月來累計升1.9%，主因是美國通膨居高不下，且Fed官員一再釋出鷹派訊息。法國興業銀行策略師Kit Juckes表示，美元若要進一步走強，需要聯邦資金利率期貨市場開始加強反映Fed下月將會升息2碼。利率期貨市場目前反映Fed下月升2碼的機率約為16%。

不過，美元指數去年9月來累計貶值4.3%。彭博資訊策略師認為，較長期的指標顯示，美元從去年9月以來的貶勢還沒到扭轉的時刻。美債實質殖利率曲線便是一例，3個月期與10年期的美債實質殖利率曲線仍在降低，暗示美元的主要貶值趨勢依然不變。

此外，在美元指數的權重中，歐元占比很高，而中國大陸鬆綁防疫政策、寬鬆信用，都應會繼續支撐歐元兌美元匯率。若要探究歐元升值是因為本身的利多、還是美元貶值的影響，可發現歐元近來有75%的升幅，都出現美元指數在去年9月攀峰之後。

指數 Fed 通膨

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