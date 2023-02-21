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多少存款才能安心退休？這項調查說需要300萬美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
在美國加州一處岸邊看海的退休族。路透
在美國加州一處岸邊看海的退休族。路透

想要安心退休，究竟需要多少錢？針對這個向來被視為最棘手的財務問題之一，彭博資訊MLIV Pulse訪調全球553名投資人士的答案是，介於300萬美元至500萬美元（約新台幣9,000萬至1.5億元）。

調查顯示，大約三分之一的投資者認為令人安心的退休存款需要300萬美元，還有大約三分之一認為是500萬美元。

多數受訪者樂觀地認為，到2023年底，他們距離退休目標會更近一步，退休金存款的金額會比2022年底更高一些。在去年，通膨和利率上揚衝擊股市，債券價格聯袂下跌，先鋒集團（Vanguard Group）追蹤的美國401（k）退休帳戶平均跌了20%。

今年，專業和散戶投資人預期股票和債券會恢復傳統的相反走勢，固定收益類資產將會緩衝較高風險資產的可能虧損。

受訪者對於他們最終是否能夠存下足夠資金在退休後維持他們的生活方式其實感到不確定。不到一半的投資人認為能百分之百達成目標。

晨星個人財務和退休計畫主管班茲（Christine Benz）表示：「難怪許多即將退休的人開始懷疑他們的儲蓄是否足夠」。「雖然通膨顯然開始降溫，但卻使得個人退休所需的資金金額提高。」

不確定性可能也反映了經濟展望、企業獲利萎縮，而且今年稍晚經濟可能陷入衰退。

美國401（k）退休帳戶的預期成長是會來自於投資，還是定期繳納並不明確。許多退休帳戶投資追蹤標普500指數的指數基金，尤其對於年紀較大的儲戶來說，投資於主動管理型股票基金，其中的很大權重是基準股指中表現最佳的股票。

在多頭市場期間，蘋果、微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet和臉書母公司Meta Platforms等超大盤科技股主導指數，導致許多儲戶的投資組合相當集中。這些股票在2022年表現糟糕之後，2023年新年以來漲勢良好。但是，參加最新一期MLIV Pulse調查的過半數投資人預期，新的市場領頭羊將會取代大型科技股，成為未來三年美股市場表現的驅動力。

Dynasty Financial Partners首席投資策略師Bob Shea表示：「五檔股票在標普500指數的權重超過20%的時候，這些個股往往會在接下來三至五年跑輸指數。」

Bob Shea預期，2023年將是非美國資產，尤其是亞洲資產開始表現優於整體的年份。MLIV調查受訪者中，選擇亞洲做為美國以外最有可能在今年取得最佳美元計價報酬地區的受訪者比率最高。

指數 美國 資產

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