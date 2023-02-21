全球最先解套！FTX日本部門周二中午起恢復用戶提現

已破產加密貨幣交易所FTX的日本部門計劃周二重新開放提款，使其成為FTX集團第一家還款給客戶的公司。

根據FTX Japan K.K.的聲明，該公司將允許客戶中午起在東京提回法幣和加密貨幣基金。

FTX於去年11月11日聲請破產保護，對全球各地逾100萬債權人造成傷害並加劇加密產業的不景氣。在美國受審的FTX創辦人班克曼-佛瑞德對詐欺罪名提出無罪抗辯。

重新開放提款可標示為日本金融監理機關的一大勝利，他們迅速行動頒布嚴格規定以保護客戶，包括資產隔離。但如果收到大量客戶的提款要求，FTX日本部門可能需要時間處理。

FTX日本部門正在求售，這是該集團公司在美國進行破產程序的一部分，法庭文件顯示，吸引到至少41方的興趣。根據該公司官網，截至9月底，它有淨資產大約100億日圓（約7,400萬美元），11月21日時有現金和存款約178億日圓。