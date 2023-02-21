新訂單持續減少 日本工廠景氣寫兩年半來最快萎縮步調

最新的企業調查顯示，日本2月製造業景氣以30個月來最快速度萎縮，反映全球第三大經濟體正面臨需求低迷，而且難以抑制成本壓力。

au Jibun Bank日本製造業採購經理人指數（PMI）2月初值經季節調整後下滑至47.4，低於1月的48.9終值。這項PMI數據已連續四個月低於榮枯分界水準50，更是2020年8月下探至47.2以來的最低水準。

根據指數細項，日本的工廠產出與新訂單已連續第八個月下滑，下滑速度也比1月更快。

其中，出口訂單寫下2020年7月來最大減幅，反映全球需求疲弱。這也呼應了日本去年第4季國內生產毛額（GPD）低於預期、1月貿易逆差創紀錄等數據所顯示的經濟景象。

相較下，隨著日本國內新冠防疫措施進一步鬆綁，服務業景氣連續六個月成長。日本政府上月表示，將在5月降低新冠病毒的公衛類別等級。

au Jibun Bank服務業PMI初值在2月經季節調整後上升至53.6，為八個月高點，較1月的52.3終值進一步上揚。

彙編這份調查的標普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）經濟主管哈克表示：「隨著最新一波的新冠疫情消退，服務業者的活動與新事業大幅提升。」

不過，日本服務業者的投入成本以八個月來最快步調攀升，然而他們對消費者收取的價格通膨只攀升至兩個月高點，代表利潤較微薄。哈克說：「企業希望未來數月見到物價壓力大幅減輕，以便支撐消費者需求。」