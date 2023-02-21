亞馬遜變相減薪！股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
電商巨擘亞馬遜（Amazon）股價過去一年重挫，擾亂了該公司股票薪酬計畫。美聯社
電商巨擘亞馬遜（Amazon）股價過去一年重挫，擾亂了該公司股票薪酬計畫。美聯社

根據知情人士透露，電商巨擘亞馬遜（Amazon）股價過去一年重挫，擾亂了該公司股票薪酬計畫，導致員工實際獲得的薪酬遠低於原先的目標。

華爾街日報引述知情人士報導，由於亞馬遜員工年薪的很大一部分是由限制性股票組成，結果公司股價過去一段時間長久下跌，導致2023年發出的薪酬比亞馬遜原定給予員工的目標低了15%至50%。

亞馬遜發言人在聲明中表示：「我們的薪酬模式目的是鼓勵員工像老闆一樣思考，這是為何把總薪酬與公司長期表現連結在一起的原因。由於股價是會波動的，這種模式伴隨著一些年復一年的上漲與風險，但以亞馬遜的歷史來看，對於擁有遠見的人們來說，這樣的運作有非常良好的歷史。」

亞馬遜給予員工的基本薪酬向來低於其他科技大廠，但透過給予數年的股票獎勵來彌補差距。員工表示，亞馬遜員工的年資愈長，薪酬仰賴股票獎勵的比重就愈高，一些人的股票獎勵占了總收入的50%以上。

然而在過去一年，亞馬遜的股票重挫逾35%，原因是整體科技股崩跌且亞馬遜的零售業務成長減緩。知情人士說，當亞馬遜發出限制性股票時，在薪酬協商中對亞馬遜股票的長期假定是每年至少上漲15%。

直到近期，上述的假定大致都正確。在2017年至2022年初，股價平均每年上漲約30%。但一些知情人士表示，亞馬遜的股票目前交易價格約為每股96美元，然而一些員工薪酬方案的結構是假定亞馬遜股價在每股約170美元。

由於股價大跌，亞馬遜的人資團隊近期發送訓練文件給主管，內容是關於如何與員工溝通實際上有如減薪般的情況，包括鼓勵員工聚焦於公司的長期表現，並且更長期持有限制性股票，直到公司的股價回升。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）近期在西雅圖總部的一場全體大會中也提到這一情況。他說：「我知道這是實在艱困的時期，經濟非常不確定，我們不得不與1.8萬名同事道別，市場跟著趨勢前進…結果就是薪酬受到影響。這很艱困，全都很艱困，但我相當樂觀看好我們有機會擺脫這一艱困時期。」

華爾街日報 電商

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