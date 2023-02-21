Meta推藍勾勾付費服務

Meta執行長祖克柏19日宣布，該公司將推出一項名為Meta Verified的付費服務，臉書和Instagram用戶每月最高支付14.99美元，即可使用政府ID驗證帳戶，取得藍勾勾。

祖克柏表示：「這項新功能是為了提高我們服務的真實性和安全性。」

新的訂閱服務透過網路瀏覽器註冊的話，每月要價11.99美元—透過Android和蘋果iOS系統則要14.99美元—主要是針對內容創作者。根據Meta發言人，該服務除了獲得驗證徽章外，還包括「主動式帳戶保護、直享帳戶支援，並提高可見度和觸及度」。Meta Verified本周會先在澳洲和紐西蘭推出，預計再過幾個月是美國，最終其他市場也會跟進。

數據隱私業者Skyflow創辦人Anshu Sharma表示，付費訂閱模式顯示「社群媒體用戶以數據穩私換取免費應用程式的魔鬼交易」即將告終。