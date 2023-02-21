Uniqlo在美行銷 挑戰大

在日本快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）進軍美國後，如何提升知名度，成為這家公司行銷方面最大的挑戰。

Uniqlo期盼在美國這個全球競爭最激烈的消費者市場取得成功。Uniqlo已在美國紐約和其他沿岸城市的商店街設立門市，但Uniqlo母公司迅銷（Fast Retailing）提供一大筆行銷預算給Uniqlo，試圖確保Uniqlo在愛荷華州和德州的品牌知名度，能達到與日本、亞洲及歐洲部分國家一樣的程度。

Uniqlo美加部門執行長塚越大輔指出，每個市場的穿著品味不同，導致擴張難度特別高。他說：「行銷是必要之舉，沒有行銷就沒有成長。」

這是艱鉅的任務。Uniqlo在北美市場的收益近來才轉正，目前擁有61家美國門市，但該公司在規模2,910億美元的北美零售成衣市場中，占比不到1%。塚越大輔的任務是四年內將北美門市數量提升逾二倍，至200家門市，可能超過歐洲既有的112家門市。