阿達尼出招 重振投資信心

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

興登堡研究在近一個月前發布了重磅空頭報告，導致阿達尼的企業帝國的市值迄今已蒸發1,320億美元，這位印度富豪已聘請美國頂級的危機溝通和法律團隊，取消8.5億美元的燃煤電廠收購計畫，控制支出、償還部分債務並承諾擴大還款規模。

彭博資訊報導，阿達尼集團希望通過這一系列動作來扳回一城，舒緩投資者和貸款方的緊張情緒。做空機構興登堡研究公司1月24日指控阿達尼集團存在會計詐欺、股票操縱及其他公司治理漏洞，該集團對這些指控予以否認。

阿達尼和助手此從一直處於修復損害的狀態。除了透過提前還款和按時償還債務，來彰顯自己負責的借款人形象之外，該公司高管還召開了一連串會議，以安撫海外債券持有人。近幾年，阿達尼向海外債券持有人籌集逾80億美元資金。

阿達尼集團已聘請公關公司Kekst為全球溝通顧問，這足以反映該集團已認識到此次事件給其形象造成衝擊的嚴重性。這家在紐約和慕尼黑均設有總部的公關公司，近年來以處理其他公司的爆炸性新聞事件而聞名，例如2019年WeWork的估值暴跌。

據一位知情人士透露，Kekst的職責是透過展示適當的事件脈絡，以協助阿達尼集團重獲投資者信任，不僅僅是緩解對興登堡指控的疑慮，也處理與業務基本面有關的質疑。

知情人士說，Kekst的團隊正在與阿達尼的最高管理階層和公關團隊合作，並可能讓他們進入一個「情境室」，為高管模擬在危機中，被推文、記者來電和其他緊張事態發展所圍繞的情境。

阿達尼集團各公司的股票，多數在20日仍持續下跌。

團隊 關公 債務

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