澳洲政府為緩解能源價格飆漲對消費者造成的衝擊，正準備立法對能源價格和出口實施管制，卻可能因此扼殺外國投資，也不利和貿易夥伴之間的關係。

澳洲總理艾班尼斯本月提案，爭取國會授權管制能源出口，以滿足國內需求。澳洲政府去年12月曾臨時對非長約天然氣（LNG）祭出價格上限，並強制規範以「合理價格」出售天然氣。

英國金融時報報導，市場分析師和業者警告，這些干預措施可能對LNG投資和日、韓在內的貿易夥伴關係帶來嚴重後果。

瑞士信貸能源分析師卡佛維奇說：「外界擔心工黨破壞天然氣出口的承諾，政府應視此為警訊。」

儘管已取得坎培拉方面的擔保，日本對出口管制可能導致的供應短缺影響感到憂心。南韓官員則表示 ，南韓自澳洲進口的LNG大都是長約，影響不大。能源顧問公司EnergyQuest表示，澳洲若管制LNG，可能波及綠能轉型的努力。他指出，澳洲得靠日、韓兩國投資澳洲氫能出口的建設。

據台灣經濟部能源局統計，台灣去年LNG進口37%來自澳洲，澳洲已成台灣最大LNG進口供應國。台灣中油表示，因為出口港口不同且長約客戶不受限制，LNG將不受影響。台電表示，目前沒有收到天然氣供給及價格會受影響的訊息。