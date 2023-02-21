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美債報酬率5% 不輸美股

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

全球最安全的債券已經可以為投資人帶來超過5%的回報，和標普500指數等風險更高的資產不相上下，這是近20年來僅見情況。

只有一個小問題：美國公債變得沒那麼安全了，如果美國國會再不採取提高聯邦債務上限的行動，償債可能會延遲。

由於市場提高對聯準會（Fed）進一步升息的預期，6個月期美國國庫券上周成為2007年以來頭一個殖利率超過5%的美國債券，1年期債券殖利率也接近這個水準。與此同時，提高聯邦債務上限的期限也日益緊迫，國會預算辦公室警告，如果不提高上限，美國聯邦政府最快在7月就會耗盡資金。

不過，鑒於6個月期國庫券殖利率目前距離主要股價指數的盈利收益率（earnings yield）僅有一線之遙，這顯然是投資人願意承擔的風險，每周的票券標售繼續吸引著強勁需求。

NewEdge Wealth資深基金經理人艾門斯表示，「現金成了王道」，「處在這樣高的利率，這類形同現金的工具成為投資組合中比其他更好的風險管理工具。如果你現在把50%的投資組合放在短期美國債券上，其餘投資在股票上，那麼你的投資組合就會更平衡」。

艾門斯說，之前的債務上限之爭曾導致短期美債下跌，為投資人帶來機會，這一次也不例外。他預料，提高債務上限的政治角力還有一場硬仗要打。

本周除了計畫中的2年期、5年期和7年期發債外，美國財政部還計劃標售600億美元的3個月期國庫券、480億美元的6個月期國庫券及340億美元的1年期國庫券。

中長期美國公債殖利率上周也上升，多數觸及今年內最高水準，而且不少超過了4%，但短期美債可為突然再次變化不定的Fed展望提供更多保護。

美國 債務 指數

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