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美國經濟不衰退 對金融市場反而是利空

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
目前美國經濟沒有任何接近衰退的跡象。（美聯社）
目前美國經濟沒有任何接近衰退的跡象。（美聯社）

目前美國經濟沒有任何接近衰退的跡象，但投資機構已經開始擔憂到頭來這將會是金融市場的利空消息。

華爾街過去幾個月來一直寄望於聯準會（Fed）能夠達成經濟「軟著陸」，亦即最終能夠避過經濟衰退。現在諸多證據顯示經濟強韌，加上通膨也有降溫跡象，因此今年來美國股、債雙雙上漲。

但最近陸續公布的數據顯示經濟相當熱絡，已使一些投資人相信可能會出現「不著陸」的情況。上周公布的元月消費者物價（CPI）及生產者物價（PPI）升幅都超出經濟學者預估，零售銷售增幅也達到近兩年來高點。勞動市場依然紅火，元月失業率降到53年來低點，就業人數增加51.7萬。

在正常情況下，經濟數據據強韌對股市應該是利多消息，但投資人過去一年來觀察任何數據時，都想到對Fed利率政策會有何種影響。他們愈來愈擔憂如果美國經濟仍然過熱，將迫使Fed把利率升到更高，且高利率將維持更久，如此可能使經濟驟然下滑，從而為市場帶來更多的痛苦。

經濟數據偏強，已使許多投資機構相信利率將遠遠超過他們原先的預估。渣打銀行G10匯率研究主管英格蘭德表示，渣打已將預估利率頂峰由4.75%上修到5.25%；德意志銀行首席美國經濟學者魯塞提更將利率頂峰從5.1%（5-5.25%）調高到5.6%（5.5-5.75%）。

債市交易商也調高利率預期。FactSet機構指出，衍生性產品市場交易商預期聯邦基金利率將於8月觸頂，約為5.25%；而在2月初時交易商仍預期利率於6月觸頂，為4.88%（4.75-5.0%）。

德意志銀行資深美國經濟學者芮恩指出，利率愈高，維持時間愈久，必定會拖累風險資產，並使衰退的風險升高。

英格蘭德表示，目前股市顯然並未反映這種情況。投資人似乎偏向於「完美通膨下降」的概念，亦即就算經濟成長仍強，通膨仍會大幅下降。

一些經濟學者相信Fed仍有機會避免經濟衰退。阿波羅全球管理公司首席經濟學者史各克表示，在經濟「不著陸」之後，仍有可能達成「軟著陸」，這完全要看經濟何時以及多快開始對高利率做出反應。

他表示，壞消息是住宅、汽車等對利率敏感的部門已經大走下坡，但服務業部門仍然強勁，而服務業的重要性遠超過其他部門。

經濟衰退 美國 Fed

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