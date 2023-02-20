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製鞋龍頭也難擋訂單下滑 寶成越南「寶元鞋廠」將裁員6千人

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難擋訂單下滑 越南寶元鞋廠將裁員6,000人

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
圖為寶成在胡志明市的寶元鞋廠。圖／本報系資料庫
圖為寶成在胡志明市的寶元鞋廠。圖／本報系資料庫

根據越南地方當局資料，替Nike和Adidas等國際運動品牌代工的越南寶元鞋廠（Pouyuen Vietnam），因訂單下滑，本月底將裁員6,000人。

根據胡志明市勞動局文件，台灣寶成集團旗下的越南寶元鞋廠因「2023年生產訂單非常少」，將裁汰3,000名工廠員工，另外3,000名員工不再續約。

越南是全球最大的服飾、鞋品和家具出口國之一，在全球消費者購買力下滑的情況下，受到歐洲和美國生活成本攀升危機的嚴重衝擊。

越南寶元鞋廠旗下約有5萬名員工，是商業重鎮胡志明市的最大雇主。

根據文件內容：「公司告訴工會，計劃在2月裁汰3000人，預計2月25日告知這些員工。」

根據文件，工廠勞工將可以繼續領薪，直到拿到失業救濟金為止。

寶元越南鞋廠去年底讓旗下2萬名員工帶薪輪休。

根據越南勞動部資料，國內2022年有63萬多名勞工失業或被削減工時。

根據越南勞動總聯合會（Vietnam General Confederation of Labour）資料，2022年最後一季，來自美國的訂單和前一年相比縮水30%至40%，歐洲訂單則減少60%。

越南 胡志明市 失業

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