ChatGPT催生市場新需求 產業鏈廠商誰最受益？

集微網消息，一夜之間，ChatGPT火遍全球的大街小巷，僅僅用時5天用戶量便輕鬆突破百萬大關，而破億也僅用時兩個月，這無情碾壓了所有科技巨頭此前創下的用戶量記錄。

而ChatGPT的爆火，一方面點燃了A股相關概念股炒作的浪潮，另一方面也引發了行業的思考，ChatGPT的背後需要什麽樣的硬件來作為支撐？毫無疑問，龐大的算力支撐必將是ChatGPT最必需的基礎設施，其中，AI服務器、AI晶片將會是算力基礎設施的關鍵組成。

AI服務器迎來旺盛需求

眾所周知，AI產業已經在全球發展多年，但是從未出現過一款現象級的產品，而ChatGPT的出現，則改變了這一現狀，並且很有可能改變全球整個AI產業未來的發展路徑。因為隨著ChatGPT的橫空出世，AI技術方向已然明確，當前，ChatGPT的第一浪正在席卷全球，更宏大的AI浪潮也將奔湧而來。

現階段，在ChatGPT成為時代的寵兒之時，需要思考的是其背後可能帶來的產業變革，這有可能將引發行業對AI算力的新一輪軍備競賽。

資料顯示，ChatGPT之所以能成為現象級的產品，是微軟數年來不計其數的投入的結果，其中，最重要的便是微軟豪擲10億美元和ChatGPT母公司OpenAI獨家合作打造的Azure AI超算平台，該平台性能位居全球前五，擁有超過28.5萬個CPU核心、1萬個GPU、每GPU擁有400Gbps網絡帶寬的超級計算機。

不難看出，高算力是支撐ChatGPT成長的重要基礎設施，未來AI發展必將離不開龐大的算力支撐，這也將會推動全球算力需求的高速增長。

GPU作為AI算力的心臟，隨著廠商的相繼布局，勢必帶動GPU算力需求高增長。

有科技領域分析師對筆者表示，高算力GPU的出現，讓大規模AI計算成為了可能，實現了超算平民化。

「ChatGPT的大火，掀起了AI大模型領域的投資潮。近些年AI的發展主要有兩大推動力：晶片的算力提升、大模型的規模提升。算力方面主要是以GPU、ASIC、FPGA等為核心的晶片，大模型主要靠掌握互聯網流量的巨頭」，該分析師補充道。

筆者還了解到，伴隨著人工智能應用場景的多元化，新算法、新模型不斷湧現，模型中的參數數量呈指數級增長，對算力的需求越來越大。此前，OpenAI預估算力需求每3.5個月繙一倍，每年近10倍。

此外，AI服務器作為超算晶片載體也將彰顯其重要性，與通用服務器相比，AI服務器擁有更出色的高性能計算能力，未來，隨著算力的持續增長，自然語言處理和圖像、低頻等AI模型的深入發展，AI服務器將被更廣泛使用。

據IDC數據，2021年，全球AI服務器市場規模達156億美元，同比增長39.1%；IDC預測，2025年全球AI服務器市場規模將達317.9億美元，年復合增長率為19%。

而中信證券也指出，短期內GPU總增量為10.7片A100，對應市場規模10.7億美元，對應服務器市場規模20億美元。若按長期市場空間來計算，則需要106.74萬張A100，對應13.3萬台服務器DGX A100，帶來市場空間200億美元。

產業鏈上誰最受益？

ChatGPT的出圈，無論是在產業鏈還是在資本層面均產生了非常震撼的影響，由於微軟計劃將ChatGPT等工具整合進旗下包括Bing等產品中，而谷歌、百度忌憚於ChatGPT對傳統搜索業務的潛在威脅，均做出了積極的應對：谷歌推出Bard，百度則計劃於3月發布文心一言。

因此，包括ChatGPT在內的AI產業，將會改變產業鏈發展的進程，催生更多的商業模式與場景應用，相對應的，產業生態也將迎來改變。

據筆者了解，AI計算在過去六七年間，以輝達為代表的GPU公司在場景應用上有較大突破，未來在ChatGPT模型搭建與實際商業化應用方面均需要更新型AI降低成本，以及超高算力的支撐。

不過，由於美國限制輝達向中國出口GPU旗艦A100/H100，輝達在中國推出一款新的晶片A800以此來代替A100。

對此，前述科技分析師表示，「由於輝達遊戯顯卡內置RT Core支持深度學習，有人用高端遊戯顯卡作為計算卡替代品來訓練AI模型，不排除遊戯顯卡的需求出現大幅反彈的可能」。

此外，全球市場來看，輝達A100和H100的板卡供應商勝宏科技指出，顯卡從2022年Q4就有重新動起來，開始復甦，12月可以完全判斷，庫存消化已經完成。現在跟著下遊需求走，不過訂單能見度仍不高，大家對後市的判斷比較謹慎，目前沒有看到整個行業復甦，但是從訂單看有提升。

「在前年和去年我們就明顯感覺到GPU算力的應用場景在變多，智能駕駛、邊緣計算都在用了。我們在這個應用（ChatGPT）火爆之前我們就和很多客戶去進行新型場景方案適配和儲備。我們很確定未來這塊會有個很好的成長和需求」。勝宏科技進一步表示。

就大陸廠商而言，在AI計算GPU領域目前仍在奮起直追的階段。壁仞科技稱BR100產品在FP32單精度計算性能上實現超越NVIDIA A100晶片，但是據筆者了解，該產品不支持FP64雙精度計算。其他如天數智芯、海光信息等雖然均有類似的產品，但是整體計算性能仍有不小的差距。

雖然在GPU領域國內廠商仍在追趕，但是受益於大陸龐大的市場需求，以及大陸AI晶片的國產化比例在美國高端GPU禁令下將會顯著提升，長期來看，產業鏈或將會反復發酵甚至加速。

目前來看，雖然ChatGPT已經成為標杆，但是其自身仍有包括倫理等在內的不小的問題，因此其對包括搜索引擎巨頭在內的產業生態，短期內還不會帶來實質性的顛覆。這也給其他公司留出應對的時間和空間，也同時為其他的產業鏈參與者帶來了機會。