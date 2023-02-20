AI晶片突然成為熱門賽道？輝達股價目前不斷飆升

集微網消息，在科技行業爆發全面爭奪人工智能霸主地位的鬥爭之際，華爾街已提前押注了誰將是最大的贏家，對此，金融時報對輝達的AI晶片前景做了分析。

具體來說，就是ChatGPT聊天機器人等「生成式人工智能」系統和Dall-E等圖像生成系統所需的先進晶片。

投資者並不是隨便押注於一家製造商，輝達公司的GPU圖形處理器在大型AI模型培訓市場佔據主導地位，其股價今年已飆升55% 。自去年10月以來，公司股價也已上漲了一倍。當時，由於加密晶片泡沫破裂（加密鑛商普遍使用其晶片），個人電腦銷量暴跌，數據中心晶片產品轉型管理不善，其股價一度蒙上陰影。

在人們還難以判斷一項新技術的發展前景時，「鐵鍬式」的投資策略是有道理的。大型科技公司正準備使用昂貴的新型人工智能系統相互對抗，但目前還沒有明確跡象表明如何獲得持久的優勢。

報導指出，似乎可以說，GPU的需求量會很大，這將惠及輝達，其次是AMD（其股票今年上漲了30%）。除了訓練大型人工智能模型之外，GPU也可能更廣泛地用於AI推理：將現實世界的數據與訓練過的模型進行比較，以提供一個有用的答案。

到目前為止，對於英特爾等製造CPU的公司而言，AI推理一直是一個相對健康的市場。但是Cambrian AI Research的Karl Freund表示，生成系統中使用的人工智能模型對於CPU來說可能太大了，需要更強大的 GPU 來處理。

五年前，人們還遠遠不能確定輝達如今的地位。隨著機器學習對計算能力的需求呈指數增長，一大批初創企業湧現出來，製造專門的人工智能「加速器」。這些所謂的ASIC專用集成電路旨在以最有效的方式執行一項任務，為密集型數據處理操作提供了一種更好的方法。

然而，關於GPU將無法匹配這種專用硬件的預測已被證明是錯誤的，輝達仍然處於領先地位。這在很大程度上要歸功於Cuda軟件，該軟件用於在公司的 GPU上運行應用程序，將開發人員與輝達晶片綁定在一起。

輝達還有一款新產品，採用其新型的H100晶片，將適時投放市場。這個新產品是專門為轉換器而設計的，這是語言和視覺模型最近取得的重大進步背後的人工智能技術。對於ASIC的設計者來說，這樣的底層架搆的變化很難處理。重新設計每一代新晶片成本都很昂貴，很難賣出足夠的產品來攤銷開發成本。

但是競爭將會越演越烈。微軟成功利用OpenAI研究在生成式人工智能領域取得了早期領先地位，這在很大程度上要歸功於它為運行OpenAI模型而搆建的專用硬件。這些都是基於GPU圖形處理器，但是晶片行業一直在猜測，這家軟件巨頭現在正在設計自己的人工智能加速器。

如果是這樣，它肯定不會是唯一一家這樣做的。谷歌八年前決定設計自己的晶片，簡稱TPU，來處理其最密集的人工智能工作。亞馬遜和Meta緊隨其後。轉換器的想法起源於谷歌，這表明這家搜索巨頭至少會優化其最新的晶片，以配合其新的人工智能模型。

另一個迫在眉睫的威脅可能來自OpenAI本身。ChatGPT背後的研究公司開發了自己的軟件 Triton，幫助開發者在GPU上運行他們的神經網絡。這可能會減少對輝達公司Cuda軟件的需求，這也是將其晶片轉變為大宗商品、讓OpenAI等開發者有機會在任何硬件上配置自己的模型而邁出的一步。

文章最後指出，如果人工智能市場最終落入少數大型科技公司手中，而且每家公司都有足夠的經濟激勵措施設計自己的專用晶片，那麽輝達的長期前景將受到影響。但該公司以前曾挑戰過懷疑者，至少就目前而言，輝達在科技界最新一輪人工智能熱潮中處於有利地位。