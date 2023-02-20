存儲價格暴跌重現2008年危機 三星、SK海力士苦苦掙扎

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全球最大的存儲晶片供應商三星電子堅持一貫的、激進的資本支出計劃，三星計劃將在今年花費超過300億美元用於進一步建設產能。 歐新社
全球最大的存儲晶片供應商三星電子堅持一貫的、激進的資本支出計劃，三星計劃將在今年花費超過300億美元用於進一步建設產能。 歐新社

集微網消息，內存晶片行業正在經歷歷史性的需求下滑，去年年底出現了有記錄以來最嚴重的兩個季度跌幅。

根據TrendForce的最新數據，動態隨機存取存儲器（DRAM）的價格在Q4暴跌34.4%，加劇了前一季度31.4%的跌幅。閃存 (NAND) 的表現略好一些，但也在去年的Q3、Q4創下了2006年以來情況最惡劣的跌價記錄。

存儲市場的低迷與寒氣仍在持續蔓延，繼美光近期被曝光在新加坡和台灣裁員後，集微網獲悉全球第四大NAND閃存廠商西部數據(WD)也早已於去年底實施了分批裁員計劃。全球主要的存儲廠商均宣布了削減產能和資本支出、裁員計劃，美光科技、SK海力士和鎧俠都宣布通過控制供過於求來穩定市場的措施。

迄今為止，全球最大的存儲晶片供應商三星電子沒有加入以上的陣營，堅持一貫的、激進的資本支出計劃，三星電子計劃將在今年花費超過300億美元用於進一步建設產能。

雲服務、車聯網和人工智能等領域存儲需求量大，三星電子押注以上長期增長領域的存儲晶片產品。在最近的財報電話會議上，三星電子表示，預計今年智能手機市場將再次萎縮，但公司看好ChatGPT等人工智能產品會引發需求增長。

據韓國每日經濟新聞1月末報導，也有知情人士表示，三星正考慮削減晶圓投入，以減少DRAM和NAND晶片生產，該公司在第一季度面臨巨大的運營虧損。

新加坡 ChatGPT

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