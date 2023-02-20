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地球暖化所致 全球咖啡種植砍半

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
氣候變遷可能會改變全球種植咖啡的分佈狀況。(Photo DFID - UK De-partment for International Development on Flickr used under Creative Commons license)
氣候變遷可能會改變全球種植咖啡的分佈狀況。(Photo DFID - UK De-partment for International Development on Flickr used under Creative Commons license)

氣候變遷打亂種植咖啡的節奏！農業專家指出，由於咖啡適合種植在高原熱帶地區，而且須在適合條件下紮根才能開花，但如今因全球氣候變化，預估5成適合種植地將就此消失，急需找到適合的替代種植方法。

咖啡減產衝擊國家經濟

據《歐洲新聞台》報導，咖啡樹每年只收成1次，但是氣候變遷已讓全球市值4,580億歐元的咖啡市場出現波動，研究人員指出，全球暖化將會造成適合咖啡種植的地區減少50%，不只會對墨西哥、薩爾瓦多與馬達加斯加等國家的經濟帶來衝擊，也會影響咖啡農民的生計，其中有7成的人都是經營小型企業。

室內種植不適合小農

國際熱帶農業中心博士克里斯蒂安邦恩指出，「小農現在需要投資替代農耕法才能在未來生存，但投資成本高而且可能無法達到更高產量的需求。」對此，聯合國糧食及農業組織專家布魯諾泰勒曼斯表示，「基本上，在溫室是可以種植咖啡的，但對於1年只收成1次，且販售期相當長的咖啡小農來說，採用垂直農法也面臨許多挑戰。」

烏干達咖啡公司Wild創辦人安德表示，「基本上，咖啡愛好者每消費一杯咖啡都加劇了世界上的不平等。因此，必須採用能將獲利帶回給原產國及農民的農耕作法。」目前他則在嘗試開發可以抗氣候的咖啡種子品種，讓植物可以抵抗乾旱、病蟲害與高溫

極端氣候的威脅

據《Salon》報導，瑞士蘇黎世應用科學大學博士羅曼格魯特指出，「眾所周知，阿拉比卡咖啡特別容易受到氣候變化的影響。由於對於高溫敏感，咖啡樹未來的適種性將會降低，許多作物將受到極端事件的負面影響，例如長期乾旱、熱浪與強降雨等。」

如此一來，上述氣候混亂雖不至於會完全滅絕咖啡，但有可能讓咖啡更貴，植物學家甚至擔心如果不採取保護措施，野生咖啡可能會滅絕。

安德指出，「希望其他咖啡公司最後能透過重新野生化咖啡，持續依靠大自然的力量，利用這種保護措施恢復並保護大自然區域，因為咖啡是屬於野生自然生態系統的植物。」

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咖啡 高溫 農民

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