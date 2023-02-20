鴻海在內科技製造商盼電動車帶動成長 分析師說有難度

日經報導，晶片廠到產品組裝業者的科技製造商都轉向電動車市場，以彌補消費電子產品持續放緩的影響，但分析師認為恐不足以因應智慧手機和其他設備的低迷需求。

鴻海對整體經濟前景謹慎以對，但樂觀看待電動車產業，押注有助提振其 毛利率【毛利率】毛利率為公司產品獲利能力指標，公式為：（營業收入 – 營業成本） / 營業收入 x 100%。高毛利率公司通常在該領域具有獨特性，例如掌握技術、掌握客戶、產品創新或具有規模經濟等，因此具有高毛利率公司，往往是該領域的龍頭廠商或是利基型廠商。 ，由2021年的略高於6%升至2025年的10%。

電動車也為大陸智慧手機和電視螢幕製造商之一的華星光電開啟新市場。知情人士說，目前已是比亞迪供應商的華生光電今年起為歐洲車廠供貨顯示器。

iPhone組裝廠和碩和以及戴爾電腦代工廠仁寶，也都看好由汽車業務推動今年成長。

電動車比傳統汽車需要更多的 半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。 、電子系統和電源管理系統，為上述公司提供了滲透汽車供應鏈的獨特機會。產業人士說，今年下半年，消費電子產品的需求註定低迷，唯一可能有出路的是電動車。特斯拉最近在多國降價以刺激需求，供應商額手稱慶。

但分析師警告，利率走高而通膨居高不下，主要國家的生活成本危機削弱消費者購買力，各家公司可能對汽車產業期望過高。特斯拉的降價也可以解讀為市場疲軟跡象。

集邦科技的顯示器分析師Boyce Fan表示，每家技術供應商都押注汽車業，但這種熱潮可能導致市場過度擁擠，競爭分外劇烈。

Isaiah Research資深分析師Eddie Han也對整體車市健康狀況存疑。他說，電動車今年不會有指數級增長。今年對科技供應鏈來說會是艱難的一年，雖然人人都說下半年市場會反彈，「但沒人真正知道」。