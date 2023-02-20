Fed升息預期加上債務上限影響 短期美債回報已不輸股市

全球最安全的債券已經可以為投資人帶來超過5%的回報，和標普500指數等風險更高的資產不相上下，這是近20年來僅見情況。

只有一個小問題：美國公債變得沒那麼安全了，如果美國國會再不採取提高聯邦債務上限的行動，償債可能會延遲。

由於市場提高對聯準會（ Fed【Fed】美國聯邦準備體系（Federal Reserve System\, Fed）包含聯邦準備銀行、聯邦準備理事會及公開市場操作委員會等，為美國最高貨幣政策主管機關，也就是美國的中央銀行。其中，以負責貨幣政策決策與推動的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）最受到重視。 ）進一步升息的預期，6個月期美國 國庫券【國庫券】國庫券（Treasury Bills\, T-bills）是政府為了調節國庫收支或為穩定金融市場而發行的短期政府票券。國庫券有高度安全性及流通性，市場價格穩定，並且有政府為其信用保證；國庫券是依照面額貼現發行，到期時按面額本息一次還清。國庫券的發行天期通常為91天期、182天期、273天期及364天期。 上周成為2007年以來頭一個 殖利率【殖利率】殖利率（Yield to Maturity\, YTM），指債券投資人從買入債券一直持有至到期日為止，這段時間的實質投資報酬率，又因為持有債券至到期日，可稱為「到期殖利率」，簡稱為「殖利率」。債券屬於固定收益的投資工具，但市場利率波動會影響債券殖利率高低，進而帶動債券價格上漲或下跌，期間所產生的資本利得或損失，有可能會高於固定的利息收入。 超過5%的美國債券，1年期債券殖利率也接近這個水準。與此同時，提高聯邦債務上限的期限也日益緊迫，國會預算辦公室警告，如果不提高上限，美國聯邦政府最快在7月就會耗現資金。

不過，鑒於6個月期國庫券殖利率目前距離主要股價指數的盈利收益率（earnings yield）僅有一線之遙，這顯然是投資人願意承擔的風險，每周的票券標售繼續吸引著強勁需求。

NewEdge Wealth資深基金經理人艾門斯（Ben Emons）表示，「現金成了王道」，「處在這樣高的利率，這類形同現金的工具成為投資組合中比其他更好的風險管理工具。如果你現在把50%的投資組合放在短期美國債券上，其餘投資在股票上，那麼你的投資組合就會更平衡。」

艾門斯說，之前的債務上限之爭曾導致短期美債下跌，為投資人帶來機會，這一次也不例外。他預料，提高債務上限的政治角力還有一場硬仗要打。

6個月期國庫券，正好落在若國會不提高債務上限政府會耗儘現金的期限內。如果有投資人基於這個原因避開這些公債，也會有人會因冒險而取得回報。得標殖利率在過去兩次標售飆升了16個基點，為去年10月以來最大兩連漲。

本周除了計畫中的2年期、5年期和7年期發債外，美國財政部還計劃標售600億美元的3個月期國庫券、480億美元的6個月期國庫券以笈340億美元的1年期國庫券。

中長期美國公債殖利率上周也上升，多數觸及今年內最高水準，而且不少超過了4%，但短期美債可為突然再次變化不定的Fed展望提供更多保護。就在一個月前，很少投資人預期Fed在3月後還會升息。但到上周五，跡象顯示通膨放緩速度未達預期之後，5月升息已完全反映在交換合約中，而6月再次升息的機率達到70%左右。

若Fed 2月1日決議的4.5%-4.75%聯邦資金利率目標區間還有三次1碼（0.25個百分點）的升息，利率將達到5.25%-5.5%。

本周將發布Fed 2月1日會議紀錄，以及Fed所青睞通膨指標的1月個人收入和支出數據，可能使升息幅度變得更加明朗。