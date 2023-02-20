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王毅布林肯會晤 陸學者：雙方都想讓繼續保持溝通與接觸

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
圖為中共政治局委員王毅（右）去年九月在紐約會見美國國務卿布林肯（左）。（新華社）
圖為中共政治局委員王毅（右）去年九月在紐約會見美國國務卿布林肯（左）。（新華社）

中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅當地時間18日在慕尼黑安全會議期間，會晤美國國務卿布林肯，大陸學者稱，雙方都想讓「氣球事件」告一段落後繼續保持溝通和接觸。

王毅與布林肯在慕尼黑會晤是中美兩國高層官員自氣球風波後首次會面。中國外交部的表述指王毅是應約（應美方要求），且為非正式接觸。大陸環球時報前總編輯胡錫進稱，「非正式接觸」這樣的交流表述即使不是多年來的第一次，也是極為罕見的。

他說，中方的簡報非常短，但說清楚了三點：第一，這是非正式接觸；第二，這是應美方請求舉行的；第三，王毅就所謂飛艇事件表達了中方嚴正立場。

根據中國外交部網站，王毅批評美方濫用武力擊落民用飛艇，並警告如果美方執意炒作升級，中方必將奉陪到底。

另，美國務院的簡報稱，布林肯表明中國氣球侵犯美國主權，類似事件絕不能再發生，但重申無意與中國起衝突。

星島網引述大陸多名學者分析稱，儘管氣球風波還沒有過去，但雙方都希望保持溝通的意願，來防止競爭和對抗的進一步惡化。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，從雙方發布的新聞稿看，雙方還是激烈交鋒、堅持自己立場，見面氣氛冷淡和緊張。不過他認為，美方這次主動要求見面，也表明他們打算為事件降溫了，準備讓事件告一段落，雙方未來可能有更多溝通動作。

南京大學國際關係學院院長朱鋒分析，這次中美最高外交官在慕尼黑會議期間的會晤，顯示了在當前中美關係複雜、嚴峻背景下，雙方都希望保持接觸、對話和溝通的意願。儘管「氣球風波」還沒有過去，但會晤本身反映都希望彼此的接觸和對話可以「跨越氣球」。

中國人民大學國際關係教授時殷弘稱，中美都希望通過高級別會談來防止競爭和對抗的進一步惡化，都高度重視防止兩國之間的軍事衝突。與此同時，雙方都沒有或準備給對方做出重大和持久的讓步，而僅是在做有利於維持戰略安全的必需之事。

王毅 布林肯

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