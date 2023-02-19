俄烏戰爭將滿一年 路透統整未來一周國際政經的五大焦點

本周將迎來俄羅斯入侵烏克蘭一周年；戰爭仍在持續，但全球政經局勢早已與去年2月截然不同。以下是路透整理的未來一周可能主導市場的五大主題。

1. 烏俄戰爭一周年

再過幾天就是俄羅斯入侵烏克蘭滿一周年。跡象顯示俄羅斯正在加強其春季攻勢，而烏克蘭在西方更強大和更長程火力武裝下，正在為反攻集結力量。

據估計，這場戰爭已造成數百萬人流離失所。對俄羅斯的全面制裁已經將其從全球金融市場中逐出，重塑了商品和能源流動，並推高全球的通膨和資金壓力。

2. 零售股財報

美股的超級財報季已接近尾聲，到目前為止不溫不火。路孚特IBES截至2月10日的數據顯示，去年第4季企業獲利預計比前年同期減少2.8%。未來幾天將有沃爾瑪（Walmart）、家得寶等一些重量級零售商報告上季業績，將反映美國消費者的情況。

在零售業之外，繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）和製藥公司莫德納（Moderna）也會公布財報。

3. 歐洲通膨壓力

歐洲股市隨著企業信心和活動的回升而穩步上漲，本周即將公布採購經理人指數（ PMI【PMI】採購經理人指數（Purchasing Managers\' Index\, PMI）為一項綜合性指標，每月對選定企業的採購經理人進行調查及編製。台灣製造業PMI是根據調查中的新增訂單數量、生產數量、人力雇用數量、現有原物料存貨水準及供應商交貨時間等五項擴散指數編製而成。PMI通常以50為分水嶺，高於50表示製造業景氣正在擴張，若低於50則是處於緊縮狀態。 ），近來公布的多項數據暗示歐洲可能幸運擺脫衰退。然而，如果更樂觀的商業條件同時也帶來物價上漲的壓力，這可能加強歐洲央行（ ECB【ECB】歐洲中央銀行（European Central Bank\, ECB）是歐元區的中央銀行，總部設在德國法蘭克福，成立於1998年６月1日，負責制定歐元區的貨幣政策。歐洲央行理事會（Governing Council）是最高決策機構，由歐元區19個成員國的央行總裁與六位執行理事共同組成，由於成員央行總裁超過18人，因此各央行總裁的投票權改為每月輪值，以提高決策效率。 ）繼續緊縮的決心。

反映利率預期的德國2年期公債 殖利率【殖利率】殖利率（Yield to Maturity\, YTM），指債券投資人從買入債券一直持有至到期日為止，這段時間的實質投資報酬率，又因為持有債券至到期日，可稱為「到期殖利率」，簡稱為「殖利率」。債券屬於固定收益的投資工具，但市場利率波動會影響債券殖利率高低，進而帶動債券價格上漲或下跌，期間所產生的資本利得或損失，有可能會高於固定的利息收入。 ，本月已攀抵2008年以來最高水準。

4. 等待植田和男

儘管即將上任的日本銀行（央行）總裁植田和男看來是鴿派，但市場仍預計在他任期內殖利率曲線控制（YCC）措施將走入歷史。外界普遍認為，植田不會急於做出改變，但隨著維持YCC的成本不斷攀升，市場扭曲現象越來越明顯，時間對他不利。

不過對日本公債市場來說，問題是何時結束？

在俄烏戰爭滿周年的同一天、2月24日，植田和男與兩位準副手將赴眾議院作證，屆時應該會提供一些線索。

另外，紐西蘭央行預定周三（22日）宣布政策決議，隔天則換南韓央行上陣。經濟學者目前都預測兩家央行都會採取鴿派立場。

5. 債務與外交

印度本周三（22日）起將主辦今年第一場 G20【G20】20國集團（G20），是一個國際經濟合作論壇，最初由八大工業國集團（G8）的財政部長於1999年提出，組成包括G8的成員國美國、日本、德國、法國、英國、義大利、加拿大和俄羅斯，以及12個重要經濟體（歐盟、中國、巴西、印度、澳洲、墨西哥、南韓、土耳其、印尼、沙烏地阿拉伯、阿根廷和南非）。成立目的是提供相關國家就國際經濟、貨幣政策一處對話平台，以利於國際金融和貨幣體系的穩定。G20自2008年起召開領導人峰會，2009年起成為全球經濟合作的主要論壇。 財長會議，除了 加密貨幣【加密貨幣】加密貨幣是指可替代傳統貨幣的數位貨幣，屬於一種去中心化貨幣，可進行投機或交換以賺取利潤。加密貨幣最早在90年代後期即出現，近年由於比特幣在全球熱烈交易，加密貨幣交易正逐漸普及。 監管的議題外，議程的重中之重是G20共同框架債務協議，希望讓低收入國家在疫情之後進行債務重組。 國際間有關貧困國家債務豁免的討論將變得更加棘手。世界上最大的雙邊債權人中國正因其條件苛刻而備受抨擊。