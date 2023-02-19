美股債走勢 對立糾結

美股標普500和那斯達克綜合指數上周五（17日）下跌，道瓊反而上漲，聯準會（Fed）官員鑑於通膨未退而陸續表明會繼續升息，股債市卻出現對立的糾結走勢。本周公布Fed上次開會紀錄，將為升息路徑提供更多線索。

標普500和那指周五各跌0.3%和0.5%，道瓊則開低走高，收漲129點。一周下來，道瓊和標普500指數收黑，那指則上漲0.6%。

受費半指數下跌1.6%拖累，台積電ADR上周五再跌0.7%，連續三天收黑。波克夏上周公告去年第4季大幅減持台積電ADR，台積電ADR一周來大跌5.5%，創去年10月中以來最大單周跌幅。

美國公債殖利率連續四周上漲，10年期公債殖利率已達 3.827%，是去年底以來最高。

Cornerstone財富管理公司投資總監霍奇說：「市場反映糾結，多頭派的看法由軟著陸轉為經濟走強，卻忽略了經濟走強表示Fed會更急進，也表示利率會更高、美元會更強。這兩者都支持不了目前價位。多頭恐怕來日無多了。」