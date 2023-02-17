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「悲觀多頭」要傷心了：10理由指向美經濟今年不會衰退

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國最新一批經濟數據超強，使華爾街又開始對聯準會（Fed）持續鷹式升息議論紛紛。圖／路透
美國最新一批經濟數據超強，使華爾街又開始對聯準會（Fed）持續鷹式升息議論紛紛。圖／路透

美國最新一批經濟數據超強，使市場又開始對聯準會（Fed）持續鷹式升息議論紛紛。

財經網站MarketWatch報導，Gavekal Research董事長兼首席經濟學家卡列茲基（Anatole Kaletsky）認為，對「悲觀多頭」（pessimistic bulls）而言，這並非好消息。他所謂的「悲觀多頭」，指的是因預料美國經濟將早早步入衰退，而自認為「審慎悲觀」的投資人。

卡列茲基說，這些人其實是「狂熱多頭」，因為他們期望一波經濟衰退將迅速壓低通膨，好讓Fed今夏就能開始降息，進而觸動美國債市和股市一波反彈，漲回俄烏戰爭開打前的價位。

但他指出，未來數月美國發生衰退幾乎是「不可思議」的事，並舉出十個理由支持他的看法。

一，在戰後時代，美國歷次衰退從未在實質利率深陷負領域的時候展開。若是聚焦於利率水準，而不是利率變動幅度，Fed這波貨幣緊縮循環其實是1950年代以來最溫和的。

二，縱使聯邦資金利率升到5%，實質長期利率仍會是負的。美國殖利率曲線目前嚴重「倒掛」，以至於實質長期利率仍將是負的，即使通膨率降到5%以下亦然，除非殖利率曲線「倒掛」現象迅速消失，才另當別論。但這些情況都不可能在未來數月發生。

三，殖利率曲線「倒掛」並非有用的衰退指標。自1970年以降，美國每一波衰退發生前，都見到殖利率曲線「倒掛」；然而，也有多次是虛驚一場，例如在1966年、1978年、2006年，以及2019年（除非你相信新冠肺炎疫情源自於華爾街，而非中國大陸的武漢）。

四，美國勞動市場仍然強健得讓衰退不可能發生。

五，總體實質所得擴增，即使平均實質薪資已下滑。這是因為「迅速的聘僱成長抵銷實質薪資降幅，還綽綽有餘」。

六，實質薪資成長不久將轉正。美國勞動市場仍極為緊繃，未來數月的薪資增幅仍可能高於5%，同時通膨率應會降到5%以下（除非又一波石油震撼來襲）。

七，個人儲蓄總額仍遠高於常態水準，因為政府在疫情期間大撒幣，和封鎖抗疫期間消費大減之故。一般認為，個人儲蓄總額可能在1兆至2兆美元之譜，相當於占全美家庭消費支出的5%~12%。

八，房市回穩。目前美國的30年期房貸利率，比2004-2007房市泡沫前的任何時候還來得低。

九，需求從貨物轉向服務。製造業景氣雖大幅萎縮，但被規模更大的服務業景氣小幅擴張抵銷，結果是經濟持續成長。

十，2023年美國經濟衰退是「難以置信的好事」。如果今年美國真的步入溫和衰退，亦即通膨降了下來且不至於導致失業人數暴增，將有如「金髮美女」和「魔法金錢樹」般討喜。

綜合以上，卡列茲基的結論是：今年美國不會發生衰退。這意味今年美國貨幣政策真正的問題，不是Fed何時開始放鬆貨幣政策，而是Fed今夏會不會決定進一步顯著收緊貨幣政策，或接受比往常高的通膨水準—不論是哪一種情況，都將觸動股票和債券價格再跌一波。

美國 經濟衰退 通膨

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