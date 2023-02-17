Fed政策面臨新轉折點 今後升息路徑鮑爾1日談話已埋伏筆

美國近來經濟數據「熱」到爆，使聯準會（Fed）利率決策面臨新的轉折點。事實上，如今回顧Fed主席鮑爾1日的記者會談話內容，似已為未來Fed升息路徑會怎麼走埋下伏筆。

美國1月非農業就業人口激增51.7萬人，零售銷售大增3%，而消費者物價和生產者物價年增率趨緩程度都不如預期那麼大，凸顯出2023年初美國經濟比預期火熱，Fed升息打通膨恐怕還有漫長的路要走。

升息2碼之說重新浮上檯面

這導致Fed下次開會時可能恢復升息2碼的臆測死灰復燃。事實上，聖路易斯聯準銀行總裁博拉德和克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（兩人今年都沒有投票權）16日說，他們早在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）1月31日~2月1日會議上，就呼籲升息2碼（0.5個百分點），而非最後決議只升1碼，使聯邦資金利率目標區間提高到4.5%～4.75%%。

金融時報（FT）報導，最近數據顯示美國經濟降溫速度不如Fed所樂見的那般迅速，主席鮑爾與其同僚面臨新的經濟展望轉折點，抗通膨任務變得更複雜，也可能再次打亂放緩升息步調的計畫以及利率預期。

保險公司Nationwide首席經濟學家Kathy Bostjancic說：「（最近的數據）只會讓Fed更放膽升息。我認為，現在困擾市場的問題是：還要升多少？會升到5.5%就住手嗎？是否必須升到6%？而且，無論終端利率為何，可能都必須在高點逗留更久。」

3月FOMC揭曉答案

下次FOMC會議訂於3月底登場，在那之前還有2月就業報告和通膨數據陸續出爐，但經濟學家已經開始預期Fed決策官員將上調利率預測。12月公布的「點狀圖」顯示，官員預估今年利率峰值為5%~5.25%，意味今年只會升息兩次、每次升1碼。

但現在看來，決策官員可能又會上調利率預測。摩根大通資深經濟學家Michael Feroli說：「他們很快就會開始準備3月點狀圖，終端利率勢必往上移。」他表示，Fed總是不斷評估「緊縮過度」或「緊縮不夠」的風險哪個較大，最新思考主要是擔心後者。

過去一周來，Fed官員紛紛高唱鷹調，紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）14日就說：「顯然整體需求仍大幅超出供應，通膨仍遠高於2%的目標。提起貨幣政策，我們必須讓經濟恢復平衡。我們會維持現行路線，直到任務達成。」

鷹派聲勢放大？言之過早

ING全球市場主管Chris Turner認為，Fed此刻就讓鷹派聲量最大化，還言之過早。他指出，1月數據不可靠，就業、零售銷售和通膨數據都比預期「熱」，一部分反映天氣異常暖和的因素，況且日後仍可能下修。

Pantheon Macroeconomics分析師Ian Shepherdson也說：「1月天氣非常暖和，不像往常那樣大雪紛飛，這種天氣效應恐怕不持久。」

回歸傳統利率路徑

布魯金斯學會高級經濟研究員David Wessel認為，Fed已藉過去一年來大幅升息重建抗通膨公信力，如今不再被指責反應慢半拍，因此他預期Fed今後可能回歸較傳統的漸進式利率決策，亦即「每回緩步升息1碼，取決於經濟數據」。

他說：「Fed正重拾標準做法，也就是摸著石頭過河。他們已經大幅提高利率，何況貨幣政策有延遲性。必須留意升息不要升過頭。」

SGH總經顧問公司首席美國經濟學家Tim Duy說：「（像周四那樣的）Fed官員說法，將引導市場人士往升息2碼方向思考，特別是日後出爐的數據延續近來趨勢的話。」他表示，最近的數據降低Fed過度緊縮的風險，並且升高Fed再度反應遲鈍的風險；如果Fed無意升息2碼，高層就必須對外說明，「鮑爾必須在（2月）就業報告公布前重設預期」。

鮑爾月初就埋下伏筆

鮑爾1日在FOMC決策會後記者會上的表現評價不佳，被批對利率展望「不夠鷹」甚至「太鴿」，任由市場樂翻天。

彭博資訊專欄作家歐瑟士（John Authers）則說，現在回頭看，鮑爾手上的牌打得好：他坦承接下來利率決策以數據為依據。因此，只憑最新公布的經濟數據，無須鮑爾直言批評金融情勢太寬鬆，就足以大幅推升美債殖利率，也因此讓押注鮑爾唱鷹調「有口無心」的人虧錢。

這種以數據為憑的做法，或許抵銷Fed官員政策立場「轉向」的任何暗示綽綽有餘。如果就業市場持續熱得超出預期，美債殖利率可望進一步上揚；如果美國2月就業市場顯著轉弱、工資增速趨緩或服務通膨陡降，就可能驅使投資人押注殖利率轉跌。

無論如何，本周利率預期重新調整，可能觸動金融市場波動加劇。投資人得留意了。