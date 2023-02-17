日本首度戶外載人飛行車實驗 可離地30公尺高飛行逾3分鐘

中央社／ 東京17日專電
飛行車示意圖，圖為由斯洛伐克公司Klein Vision研發的AirCar。圖／取自Klein Vision
飛行車示意圖，圖為由斯洛伐克公司Klein Vision研發的AirCar。圖／取自Klein Vision

飛行車（Flying Car）被視為新世代型的移動工具，今天在日本大分縣大分市實施一場飛行車搭載2人飛行的實驗，是日本境內首度實施戶外載人飛行車實驗。

日本放送協會（NHK）報導，這次飛行車實驗由致力於航太尖端技術運用的一般社團法人MASC（位於日本岡山縣倉敷市）在大分市內的海岸實施。

這架飛行車的機體可浮在離地30公尺高的地方，在海灘周邊自動飛行約400公尺，飛行時間約3分半。機體使用電動電力，高約1.7公尺、寬約5.7公尺、重量約430公斤。

在日本境內，2020年日本廠商曾對外公開在實驗場內實施載人飛行車實驗，可飛行在離地約2公尺高處。針對今天這場實驗，日本國土交通省（交通部）表示，在戶外實施飛行車實驗需獲得政府許可，今天是首度在日本境內實施戶外載人飛行車實驗。

搭乘飛行車的MASC理事長桐野宏司表示，搭乘時感覺自己就如同內心夾雜不安與喜悅的太空人。雖然覺得飛行車會發出一點點聲音，但沒什麼振動，搭乘起來很舒適，期待進一步開發，並促進商機。

飛行車是運用無人機等的技術，可載人或載物飛行。目前雖無明確的定義，但被稱為電動垂直起降飛機（eVTOL），特色是電動、垂直起降等。相較於一般的飛機，航運費用、噪音、二氧化碳的排放量較低，被期待運用為離島、人煙稀疏地的移動手段，或有助於解決城市中心塞車等情形。

日本民間調查公司矢野經濟研究所預估飛行車的商機，2050年僅是機體的市場規模全球將逾120兆日圓（約新台幣27.5兆元），全球各地廠商正競相開發。日本期待2025年大阪關西世博舉辦時，飛行車能商業化。

日本 NHK

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