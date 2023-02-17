比特幣漲破2.5萬美元後回落 後市面臨三重夾擊

比特幣【比特幣】比特幣（Bitcoin）為部分地區所流通的加密電子貨幣，其總量的成長受到電子技術的規則所限制。不同於傳統貨幣，執行機制是一種網路協定，而非仰賴政府官方或民營企業。已有部分網路上商家或實體店鋪接受比特幣消費，但許多國家尚無相關管理與配套措施，中國大陸等部分國家的中央銀行，甚至公開否定比特幣的貨幣地位，僅視之為虛擬商品。 16日短暫漲破2.5萬美元的關鍵價位，但支持者慶功的時間未能持續太久，因為17日盤中挫跌3.5%至23,674.27美元，而且後市還面臨技術線型出現「死亡交叉」、監管疑慮再起、聯準會（ Fed【Fed】美國聯邦準備體系（Federal Reserve System\, Fed）包含聯邦準備銀行、聯邦準備理事會及公開市場操作委員會等，為美國最高貨幣政策主管機關，也就是美國的中央銀行。其中，以負責貨幣政策決策與推動的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）最受到重視。 ）官員發言展現鷹派立場等三大夾擊。

根據彭博資訊報價，比特幣16日盤中上漲4.4%至25,248美元，為去年8月以來首次漲破2.5萬美元，此後回跌。

不過，比特幣的50周移動均線已低於200周移動均線，出現「死亡交叉」，暗示未來仍有下跌壓力，儘管線圖分析師通常是看日移動均線。Miller Tabak +Co. 首席市場策略師馬利表示：「這從未發生過。可見比特幣漲勢如此之猛烈，以至於從沒在周線圖上見過死亡交叉。」

此外，美國證管會（SEC）16日控告TerraUSD 穩定幣【穩定幣】穩定幣是指具有價格穩定及交易中介功能的加密貨幣，目前市場上熱門的美元穩定幣包括泰達幣等。穩定幣除了具備主要價格穩定功能外，由於虛擬貨幣具有可全球使用及 24 小時交易的特性，只要有手機或是虛擬貨幣信用卡就可以付款，交易可較一般實體法幣方便，付款手續費也降低許多。 背後的公司Terraform Labs，再度引發監管機構打壓加密產業的疑慮，加上美國1月生產者物價指數（ PPI【PPI】生產者物價指數（Producer Price Index\, PPI）是用來衡量生產者的產品出廠價格，其中包含了原料、半成品以及最終產品等三個生產階段產品的出廠價格資訊。部分國家以躉售物價指數（Wholesale Price Index\, WPI）來表示，各國的PPI或WPI組成成分也不盡相同。由於生產過程中所面臨的物價波動，終將反映至最終產品的價格上，因此PPI可視為消費者物價指數（CPI）的先行指標。 ）升幅意外強勁、Fed官員發表鷹派言論，帶動美債 殖利率【殖利率】殖利率（Yield to Maturity\, YTM），指債券投資人從買入債券一直持有至到期日為止，這段時間的實質投資報酬率，又因為持有債券至到期日，可稱為「到期殖利率」，簡稱為「殖利率」。債券屬於固定收益的投資工具，但市場利率波動會影響債券殖利率高低，進而帶動債券價格上漲或下跌，期間所產生的資本利得或損失，有可能會高於固定的利息收入。 攀升，連帶拖累 加密貨幣【加密貨幣】加密貨幣是指可替代傳統貨幣的數位貨幣，屬於一種去中心化貨幣，可進行投機或交換以賺取利潤。加密貨幣最早在90年代後期即出現，近年由於比特幣在全球熱烈交易，加密貨幣交易正逐漸普及。 行情。

由於2.5萬美元附近是比特幣的阻力線，因此回落不令人意外。比特幣在2萬美元的整數關卡正下方還有個200日移動均線，提供支撐。

比特幣價格去年慘跌64%，寫下史上第二差的單年表現。今年以來，受市場押注聯準會（Fed）放慢升息步伐的提振，全球股市上漲，加密幣也走高。