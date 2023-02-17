快訊

自來水破管！基隆5區無預警停水、降壓　共計影響6萬戶

「管爺」回來了！管中閔批林智堅學倫案：台大是可以隨便指控汙衊嗎

2/17【早晨財經速解讀】Fed放鷹傳升2碼 美股崩跌 00878除息規模破1600億

油價小跌 因美原油庫存增加 美元回吐漲幅使金價反彈

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
。路透
。路透

國際油價周四16日在狹幅波動後小幅收跌，交易員在中國大陸能源需求增加與美國市場出現供應過剩跡象之間躊躇不前，所以交投清淡。

油價下跌 處於觀望中的市場交投清淡

布蘭特原油4月期貨下跌0.24美元，收在每桶85.14美元。紐約西德州原油3月期貨下跌了0.10美元，報每桶78.49美元。

最新數據表明美國就業市場依然強勁，加上克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特同日發表的鷹派言論，使美元兌一籃子貨幣短暫攀升至六周高位，對油市構成壓力。

此外，美國能源資訊局（EIA）周三報告稱，美國上周原油庫存上升至2021年6月以來的最高水準，增加幅度比預期大。

美國原油庫存大增且幾項關鍵指標顯示供給過剩，蓋過了中國航空旅行和能源消費回升的影響。

在供給方面，沙烏地阿拉伯能源大臣表示，當前的OPEC+產量協議將保持不變直到年底。他還說，對中國的需求預測仍抱持謹慎態度。

金價從一個月低點反彈 因美元回吐漲幅

金價周四從一個月的低點反彈，終場收漲，因為美元回吐了盤中大部分漲幅，而且一些投資人抓住機會在相對便宜的水準買入黃金。

現貨金價上漲0.02%至每英兩1,836.36美元。紐約黃金期貨上漲0.4%，報每英兩1,851.80美元。

紐約Heraeus Precious Metals高級交易員Tai Wong表示，在強勁的PPI數據和梅斯特講話後，金價下跌。

隨著美元縮小了因PPI數據超預期引發的漲幅，黃金抹去盤中跌幅。

美國 金價 紐約

延伸閱讀

憂Fed再升息 道指跌431點

美經濟數據好壞參半、原油庫存增加 國際油價微跌

沙國意外調漲下個月銷往亞洲原油售價 油價連二日上漲

期貨商論壇／原油期 正面看待

相關新聞

FT：美國防部資深官員將訪問台灣

英國金融時報16日報導，五角大廈負責中國事務的副助理國防部長切斯（Michael Chase）近日將訪問台灣；這將是20...

油價小跌 因美原油庫存增加 美元回吐漲幅使金價反彈

國際油價周四16日在狹幅波動後小幅收跌，交易員在中國大陸能源需求增加與美國市場出現供應過剩跡象之間躊躇不前，所以交投清淡...

Fed雙鷹暗示可能重返大幅升息 交易員開始押注3月升2碼

兩位聯準會最鷹派官員均表示2月會議上有升息2碼的理由，他們暗示未來可能支持擴大升息幅度。

美元上揚 因強勁數據支撐升息前景 日圓跑贏G-10貨幣

美元指數周四（16日）維持上漲，因美國1月生產者物價指數（PPI）升幅比預期大，且初請失業金人數意外下降，使市場擔憂美國...

日圓將升至120？植田和男若當上日央行新總裁 會被迫終結YCC？

現任日本銀行（央行）總裁黑田東彥的任期將於4月8日結束，日本政府正式通知國會，提名經濟學家、日銀審議委員會前成員植田和男接替黑田東彥，如果植田被任命為新任日銀總裁，將是二戰之後第一位擔任該職位的經濟學家。作為一個國際主義者，不少人期待他能夠與其他國家的央行以及市場參與者進行順利的溝通。 由於日本長期堅持超寬鬆貨幣政策副作用嚴重，外界普遍預測日銀下一屆領導人將對現行金融貨幣政策進行調整，接班人選備受關注。過去這個職位長期由日銀內部或財務省出身的官員擔任，但植田以局外人獲得提名，讓市場大感意外。

憂Fed再升息 道指跌431點

在另一份火熱的通膨報告和申請失業救濟金人數下降，代表經濟在即使Fed升息的情況下仍保持堅挺後，美股收跌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦