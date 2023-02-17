油價小跌 因美原油庫存增加 美元回吐漲幅使金價反彈

國際油價周四16日在狹幅波動後小幅收跌，交易員在中國大陸能源需求增加與美國市場出現供應過剩跡象之間躊躇不前，所以交投清淡。

油價下跌 處於觀望中的市場交投清淡

布蘭特原油4月期貨下跌0.24美元，收在每桶85.14美元。紐約西德州原油3月期貨下跌了0.10美元，報每桶78.49美元。

最新數據表明美國就業市場依然強勁，加上克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特同日發表的鷹派言論，使美元兌一籃子貨幣短暫攀升至六周高位，對油市構成壓力。

此外，美國能源資訊局（EIA）周三報告稱，美國上周原油庫存上升至2021年6月以來的最高水準，增加幅度比預期大。

美國原油庫存大增且幾項關鍵指標顯示供給過剩，蓋過了中國航空旅行和能源消費回升的影響。

在供給方面，沙烏地阿拉伯能源大臣表示，當前的OPEC+產量協議將保持不變直到年底。他還說，對中國的需求預測仍抱持謹慎態度。

金價從一個月低點反彈 因美元回吐漲幅

金價周四從一個月的低點反彈，終場收漲，因為美元回吐了盤中大部分漲幅，而且一些投資人抓住機會在相對便宜的水準買入黃金。

現貨金價上漲0.02%至每英兩1,836.36美元。紐約黃金期貨上漲0.4%，報每英兩1,851.80美元。

紐約Heraeus Precious Metals高級交易員Tai Wong表示，在強勁的PPI數據和梅斯特講話後，金價下跌。

隨著美元縮小了因PPI數據超預期引發的漲幅，黃金抹去盤中跌幅。