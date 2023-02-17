美元上揚 因強勁數據支撐升息前景 日圓跑贏G-10貨幣

美元指數周四（16日）維持上漲，因美國1月生產者物價指數（PPI）升幅比預期大，且初請失業金人數意外下降，使市場擔憂美國聯準會（Fed）將不得不在更長時間內維持升息以對抗通膨。除日圓外的G-10貨幣兌美元普遍下跌。

追蹤美元對一籃子六種主要貨幣的DXY美元指數漲0.1%，報104.05。

日圓匯價升值0.2%，至1美元兌133.94日圓。

英鎊兌美元貶0.3%至1.1993美元。

歐元兌美元貶0.1%至1.0674美元。

美元指數盤中觸及六周高點104.24，兌日圓、歐元和澳幣也站上六周高位。紐約午盤後，美元漲幅收斂，並在狹幅區間波動。

美國1月PPI月比上升0.7%，扭轉12月下降0.2%的走勢。上周初請失業金人數意外降至19.4萬人，比市場預期20萬人少。

BNY Mellon Markets外匯和宏觀策略師John Velis說：「強勁的PPI數據和克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特的鷹派講話，進一步提高了利率預期，這是今天美元上行的關鍵。」

梅斯特在一次演講中說，Fed「從非常寬鬆的立場轉向限制性立場，已取得了明顯進展，但我認為還有很多工作要做」。

紐約梅隆銀行外匯策略分析師John Velis表示，更強勁的勞動市場數據和通脹保持黏性，無疑鞏固了「在更長時間內維持更高利率」的觀點。

芝加哥商業交易所（CME）的「FedWatch」工具顯示，終點利率可能在7月達到5.25%附近，然後在年底前降至5.0%。

市場觀察人士有個疑問是，經濟能在多大程度上繼續保持良好，尤其是在利率比許多人最初想像要升的更高的情況。

此外，日圓交易商正在等待被提名為日本央行下任總裁的植田和男在2月24日眾議院確認聽證會上的談話，據以評估他的貨幣政策立場。

另一方面，英國1月通膨放緩幅度比預期大，有跡象表明，英國央行密切關注的服務業等部分經濟領域的物價壓力正在減輕。而英國央行已暗示可能在3月停止升息，而周三的通膨數據又強化了此一觀點。