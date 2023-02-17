拜登透露重啟美中元首對話 捍衛擊落氣球正當性
在擊落中國大陸偵察氣球和其他高空不明物體後，美國總統拜登16日公開發表簡短談話，他透露將與中國大陸國家主席習近平對話，但不會為擊落那個氣球致歉。
拜登以不到10分鐘的篇幅說明了美國政府對於這起事件的最新態度，他說，侵犯美國主權的行為是不可接受的，他第一時間就下令要求盡快擊落氣球。
拜登表示，這起事件凸顯了美中維持外交和軍事溝通管道的重要性，美中外交官將進一步接觸，他也會和習近平持續溝通。
拜登透露，他預計和習近平對話，釐清來龍去脈，但他不會為了擊落中方氣球致歉。
拜登並未說明打算何時與習近平對話；國務卿布林肯（Antony Blinken）16日訪德參加慕尼黑安全會議，有機會在場邊會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅。
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