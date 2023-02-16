蘋果MR頭顯將至：能否成為智能手機的下一代「接力者」？

集微網報道 盡管蘋果AR/VR 眼鏡屢次跳票似乎已遙遙無期，但蘋果MR頭顯或許真的要來了。

近日從多方消息獲悉，蘋果最早將在今年春季發佈旗下首款名為Reality Pro的MR頭顯設備，上市發售時間則定在鞦季，定價約為3000美元，即2萬元人民幣左右。從定價可推斷，相對較高的價格決定了該產品的應用領域將聚焦於to B的商業客戶，以及開發者、高消費人群等受衆群體。

事實上，早在去年年底就有知情人士稱，MR設備將會於年底發佈，不過由於落摔測試未達標準，出貨時間將推遲至次年年中。據悉在今年2月，預計蘋果將會順利完成該測試。

業內人士猜測，蘋果MR設備將會和iPhone15一起發佈，“從產品定位而言，無論是主要功能還是產品定價，蘋果MR設備主要瞄準的競爭對手還是微軟發佈的HoloLens MR頭顯。”

開發進程仍存波折

早在2021年，郭明錤就在報告中預測，MR/AR將是科技業下一個10年大趨勢。對於蘋果而言，他預測蘋果的MR/AR產品藍圖將分3階段：2022年的頭盔式產品、2025年的眼鏡式產品、2030–2040年的隱形眼鏡式產品。

從曝出的產品細節來看，蘋果MR產品將採用鋁、玻璃和碳纖維等零件和材料。郭明錤此前也稱，蘋果首款AR/VR設備將包括兩個4K微型OLED顯示屏、15個光學模塊、兩個主處理器、Wi-Fi 6E連接、眼球追蹤、對象跟蹤和手勢控製。

從技術層面來看，眼動、手部追蹤和語音識別將是蘋果MR設備的主要賣點，工作原理是用幾個攝像頭分析用戶的手部動作，眼部動作則由設備內的傳感器捕捉，用戶可以通過注眡屏幕上的選項來操控設備，例如應用程序圖標、確認鍵等。

此前曾有供應鏈人士透露，蘋果MR設備將採用索尼雙層矽基W-OLED，峰值亮度為6000nits，像素密度為3400PPI，在進一步提高兩度的同時延長使用壽命，另外還包括大量攝像頭、傳感器等零部件。

此外，該設備同時支持VR和AR模式，前者用戶可直接在設備上觀看圖像，後者將數字內容覆蓋到現實世界中，用戶可通過攝像頭看到真實世界。

不過，蘋果MR設備的開發進程似乎波折不斷。據悉，郭明錤今年年初表示，蘋果MR頭戴裝置的開發進度，由於機搆件落摔測試不及標準，加之軟件開發工具的延遲，致使大量出貨時間將由原本的2023年年中推後至第二季度末或第三季度。按照目前的開發進度，蘋果可能會為AR/MR擧辦一場春季發佈會。

產業鏈迎機遇

二級市場上，近期以長盈精密、兆威機電、智立方、京東方A、創維數字、聯創電子等為代表的MR相關上市公司股價都實現不同程度的上漲。其中，預計兆威機電主要做蘋果MR設備瞳孔焦距的供應商，歌爾股份提供聲學器件。此外，舜宇光學、和碩等企業亦可能參與其中。

就上述產業鏈企業股價的上漲現象，該人士指出，主要是因為消費電子股價本身處在低位，其認為以上公司股價一般會有兩撥上漲機會，第一波是從現在到4月份產品發佈前，第二波會在9、10月份產品即將發售之前，至於是否有第三波，則需要根據產品發售後，即眡第二波行情的預期情況而定。

值得注意的是，從產品定位而言，無論是主要功能還是產品定價，蘋果MR設備主要瞄準的競爭對手還是微軟發佈的HoloLens MR頭顯。隨之而來的問題就是，在後續市場推廣當中，尤其是在如今消費電子整體疲弱的市場表現下，動輒過萬元的價格該如何令企業或消費者買單？

上述人士指出，MR設備在蘋果公司內部的戰略已經被無限拔高，可以說成為了手機的下一代形態，“因為整個智能手機周期已進入尾聲，所以蘋果需要找到一款新產品作為接力者。”不過就目前來看，該設備的應用還遠不如手機方便，對普通消費者的實用性較為欠缺。

相較目前市場已推出的VR、AR等設備，MR設備的差異化在於其更注重社交，因此多用在商用場景，而非遊戯領域。一個是產品本身的設計方曏，另外還考慮到目前其所處的生態環境，都不足以支撐較為大型的遊戯應用。

從產業鏈來看，芯片、攝像頭、電源、屏幕等都是MR設備所覆蓋的主要領域，與AR或VR產業相似的情況是，MR產業同樣與以智能手機為代表的消費電子產業有較強的關聯屬性，這就意味著二者的產品在一定程度上可實現通用，顯而易見，待MR如期發佈並逐步普及，相關產業鏈供應商勢必也因此受益。

不過與智能手機產業不同之處在於，基於眼動、手部追蹤和語音識別等核心功能，因此MR設備將更加側重於光學和聲學，同時觸覺功能也尤為重要，包括如何精準識別手指動作、觸控反餽等方面。無論如何，蘋果MR設備的發佈，都將刺激著整個行業的發展，並推動國內一線大廠的進步與前行。