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隱瞞漁貨量日本漁師被捕！內行爆料漁協「呆帳、產地偽造多」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本漁業近來被查出隱瞞捕獲量的問題，內行人士也加碼爆料漁業的種種弊端。圖擷自youtube
日本漁業近來被查出隱瞞捕獲量的問題，內行人士也加碼爆料漁業的種種弊端。圖擷自youtube

日本漁業近來爆發一起醜聞。日本青森縣的知名捕魚業者「大間まぐろ」，被發現有隱瞞漁貨量的嫌疑，47歲的員工新田忠明，和61歲的員工佐佐木一美因此被捕。儘管兩人也都認罪，但媒體深入追查，發現在日本漁業中，其實普遍存在著隱瞞漁貨量、偽造產地等惡習。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，在警方搜查下，發現除了這兩位嫌疑者之外，可能還有4位漁師犯案，並且擴大追查20多位成員，其中也包括一些曾經在電視節目露面，在日本全國享有知名度的漁師。

為什麼會有隱瞞的狀況呢？內行人士透露，釣鮪魚是一項風險極高的行業，儘管釣到一隻鮪魚，就能賣出好價錢，但不是每次出航都能順利如願。然而，開船費用、設備、燃料等成本卻都得固定支出，使得不少人都是向漁協貸款，賭有朝一日釣到高價鮪魚，就能夠一夕翻身。但是，不是每個人都能有這樣的運氣，因此漁協的呆帳也越來越多，成為不法買賣的溫床。

另外，為了顧及生態保育，日本水產廳曾經宣導捕魚業者，限制他們捕鮪魚的數量上限，若是超出範圍，就得把多的鮪魚放生。但是在實際層面上，要放生鮪魚很浪費時間，因此許多捕魚業者，乾脆就把多的鮪魚，私下賣給其他管道，才會出現隱瞞的狀況。

此外，另一個問題則是產地偽造。由於「大間まぐろ」在日本全國享有高知名度，於是有其他業者，明明是在不同的海域捕魚，卻刻意運送到大間處理，並貼上「大間まぐろ」的貼紙偽裝。例如在2021年，就有岩手縣業者補到的魚，跑來青森縣的大間漁協出貨。恐怕這起漁業風波，還有許多不為人所知的秘密藏在其中。

日本 青森

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