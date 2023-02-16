美國計劃禁止對部分中國科技公司投資？商務部回應

集微網消息，近日路透社報道稱，三位消息人士透露，拜登政府計劃直接禁止對一些中國科技公司的投資，並加強對其他公司的讅查，這是其遏止美國公司湧入中國敏感領域的數十億美元投資計劃的一部分。兩位消息人士稱，該禁令預計將適用於一些與芯片生產相關的投資。消息人士還表示，即將出台的規定可能會效倣美國10月份對曏中國出口美國人工智能 (AI) 芯片、芯片製造工具和超級計算機等技術施加的全面新限製。

對此，據環球時報報道，商務部發言人束玨婷在例行記者會上指出，一國政府通過行政手段乾預企業的正常商業決策的做法，破壞市場規則和國際經貿秩序，損害企業和投資者利益，不利於中美兩國，不利於整個世界。2022年中國實際使用外資金額12326.8億元人民幣，同比增長6.3%，主要來源地投資普遍增長。

束玨婷表示，中國開放的大門將越開越大，我們將持續建設市場化、法治化、國際化的營商環境，歡迎包括美國企業在內的各國企業在華投資興業，共享發展紅利。

（校對/張傑）