巴菲特大幅減持台積電股份，長期主義思維遭到挑戰？

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集微網消息，據金融時報報道，美國資深投資者沃倫巴菲特的公司（Berkshire Hathaway）大幅削減其在台積電的股份。芯片前景疲軟加劇了這種看跌信號。

根據時機和估計的購買價格，投資者可能已經獲得了三分之一的股份回報。但這很難與蘋果等公司的長期收益相比。Berkshire顯然擔心台積電會重回11月的低點。自1月份以來，股價已下跌超過40%，市盈率低於11倍——這是十多年來的最低水平。

台積電預計本季度銷售額將下降。隨著它開始在美國和日本建廠，成本正在上升。全球對設備的需求正在下降，包括智能手機和一直是台積電熱門產品的“物聯網”小工具。

與“奧馬哈先知”巴菲特相反，金融時報仍然相信台積電是一項很好的長期投資。營業利潤率高達 52%，高於同行，令人印象深刻。超過一半的銷售額來自7納米或以下的先進芯片，三星是該市場的唯一競爭對手。自由現金流強勁且不斷增長。

短期內，巴菲特的拋售可能會扼殺台積電的熱度。盡管基本面變化不大，但Berkshire去年減持這家中國電動汽車製造商的股份後，比亞迪股價下跌了四分之一。與此同時，長期主義者應該思考鏡像交易Berkshire的買賣是否對他們有意義。（校對/武守哲）

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